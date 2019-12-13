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Com intenção de avaliar

BNDES pode captar R$ 24 bi com venda de ações da Petrobras

O BNDES já aprovou o início de seu processo seletivo de contratação de assessores para a transação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 12:19

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 12:19

Sindicato ignora TST em negociação com Petrobras e convoca greve Crédito: Agência
Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13), que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem a "intenção de avaliar" a venda de sua participação em ações ordinárias na petrolífera, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços no exterior.
Pelo fechamento da ação ON da Petrobras no pregão desta quinta-feira (12), de R$ 32,87, a venda pode movimentar cerca de R$ 24 bilhões. Em 30 de novembro, o BNDES detinha 734.202.699 ações ON da companhia, o equivalente a cerca de 10% do total de ações ordinárias.

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Segundo comunicado ao mercado divulgado pela petrolífera, o BNDES já aprovou o início de seu processo seletivo de contratação de assessores para a transação e iniciou estudos para detalhar seus termos e condições.
Em novembro, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que o banco estava pronto para começar seu programa de desinvestimentos. "Faremos de forma cautelosa, conforme condições do mercado", disse o executivo.
Para Montezano, o programa de desinvestimento pode ocorrer em três anos e está relacionado ao bom ambiente da economia do Brasil.

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