BNDES contesta plano de recuperação judicial da Odebrecht

BNDS banco Crédito: Divulgação

AGÊNCIA ESTADO - O BNDES contestou nesta sexta-feira (4) o plano de recuperação judicial da Odebrecht, informou neste sábado(5) a assessoria de imprensa do banco. Segundo a comunicação, foi apresentada objeção porque o banco considerou que a proposta não demonstra capacidade de recuperação da empresa.

O movimento se segue ao pedido de falência da Odebrecht pedido na Justiça pela Caixa Econômica Federal. O banco público pediu ainda a destituição dos atuais administradores das recuperandas e convocação de assembleia geral de credores para deliberação de novos gestores. No final de setembro, a Caixa havia pedido ao juiz a extinção do plano de recuperação judicial, alegando que ao ter reunido em um único processo a recuperação judicial de várias empresas diferentes, teria agido contra a lei de recuperação judicial.