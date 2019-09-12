Marcelo Odebrecht deixa prisão domiciliar e visita sede da empreiteira

Marcelo chegou logo depois que muitos funcionários tinham acabado de voltar do almoço - e causou surpresa. Ninguém sabia da decisão da Justiça, muito menos que ele iria à empresa. Acompanhado de advogados, ele passou por alguns andares e cumprimentou cada empregado. Em troca, recebeu sorrisos e mensagens de apoio, segundo fontes ouvidas pela reportagem. "Vi uma reação humana de pessoas que trabalharam anos com o Marcelo", diz um executivo, que prefere não se identificar.