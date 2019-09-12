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Operação Lava Jato

Marcelo Odebrecht deixa prisão domiciliar e visita sede da empreiteira

O empresário - um dos principais personagens do maior escândalo de corrupção da história País - teve a progressão da pena para o regime semiaberto autorizada nesta quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 15:44

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 15:44

O empresário Marcelo Odebrecht no dia da prisão Crédito: Reprodução
Era pouco mais de duas horas, quando Marcelo Odebrecht chegou à sede da empreiteira, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, quatro anos depois de ser preso na Operação Lava Jato. O empresário - um dos principais personagens do maior escândalo de corrupção da história País - teve a progressão da pena para o regime semiaberto autorizada nesta quarta-feira, 11. E o primeiro lugar visitado foi o prédio da empresa.
Marcelo chegou logo depois que muitos funcionários tinham acabado de voltar do almoço - e causou surpresa. Ninguém sabia da decisão da Justiça, muito menos que ele iria à empresa. Acompanhado de advogados, ele passou por alguns andares e cumprimentou cada empregado. Em troca, recebeu sorrisos e mensagens de apoio, segundo fontes ouvidas pela reportagem. "Vi uma reação humana de pessoas que trabalharam anos com o Marcelo", diz um executivo, que prefere não se identificar.
De acordo com funcionários, Marcelo estava bem fisicamente e vestia roupa social, de escritório. Apesar da postura austera, estava sorridente, diz uma outra fonte. O acionista da Odebrecht, que estava em prisão domiciliar desde dezembro de 2017, passou cerca de uma hora no prédio da empresa.
> Credores só receberão se Odebrecht voltar a dar lucro

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