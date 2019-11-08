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Após mudanças no monopólio

BNDES anuncia contratação de estudos para desestatização da Casa da Moeda

Os serviços incluem avaliação econômico-financeira e uma série de estudos para diagnóstico e propostas de alternativas de desestatização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 12:26

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 12:26

Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa de Desestatização Crédito: Reprodução/TV Globo
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisa no Diário Oficial da União (DOU) que contratará serviços relativos à estruturação e implementação da desestatização da Casa da Moeda do Brasil. Os serviços incluem avaliação econômico-financeira e uma série de estudos para diagnóstico e propostas de alternativas de desestatização, execução da modelagem e conclusão do processo de desestatização, além de Assessoria de Comunicação e Gestão de stakeholders, Assessoria Jurídica e Gerenciamento e Suporte das Atividades.

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Segundo o aviso, o edital da licitação, que se dará na forma de pregão eletrônico, já está disponível na internet e no sede do BNDES no Rio de Janeiro. Os interessados podem enviar propostas a partir desta sexta-feira, 8, e o pregão será efetivamente realizado no dia 25 de novembro às 11 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Nesta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a Medida Provisória 902/2019, que tem como objetivo quebrar o monopólio de serviços da Casa da Moeda. Hoje, a empresa tem o direito exclusivo para emissão de papel-moeda, moeda metálica, caderneta de passaporte e selos fiscais federais. Com o fim do monopólio, outras empresas - inclusive estrangeiras - poderão participar de concorrência para prestar esses serviços.

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