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Parcerias de Investimentos

Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa de Desestatização

O decreto designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 09:33

Publicado em 

15 out 2019 às 09:33
Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa de Desestatização Crédito: Reprodução/TV Globo
AGÊNCIA ESTADO-Decreto presidencial publicado na edição desta terça-feira (15), do Diário Oficial da União (DOU), qualifica a Casa da Moeda do Brasil no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a inclui no Programa Nacional de Desestatização (PND).
O decreto designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários à desestatização da Casa da Moeda, que já havia sido anunciada pelo governo. Em agosto passado, ao anunciar as estatais que seriam incluídas no PPI, o governo confirmou a Casa da Moeda na lista das estatais alvo de desestatização.

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