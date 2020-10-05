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Apresentação da proposta

Bittar diz que aguarda Guedes concluir projeto do Renda Cidadã

Programa estará previsto na PEC Emergencial, segundo senador que se encontrou nesta manhã com o presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 13:08

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 13:08

O Senador Márcio Bittar AC/MDB relator do orçamento
O Senador Márcio Bittar AC/MDB Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
O senador Márcio Bittar (MDB-AC) afirmou nesta segunda-feira, 5, que apresentará o relatório sobre a PEC Emergencial, que terá a proposta para o Renda Cidadã, quando o texto estiver aprovado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Bittar entrou no final da manhã na sede da Economia para reunião com Guedes.
Mais cedo, Bittar esteve no Palácio da Alvorada para café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Guedes não participou desse encontro, que teve ainda a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na entrada do ministério, Bittar afirmou apenas que a reunião com Bolsonaro e Maia "foi ótima".
Guedes e Marinho trocaram farpas na última sexta-feira, 2, em discussões sobre a forma de financiar o Renda Cidadã. Marinho teria dito em um "call" fechado da Ativa Investimentos que é preciso viabilizar o programa, mesmo que para isso seja necessário flexibilizar o teto de gastos, regra constitucional que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Fontes que participaram do encontro disseram à reportagem que ele afirmou ainda que o Renda Cidadã "sai por bem ou por mal".
Em resposta, Guedes afirmou que, caso as críticas de Marinho fossem verdadeiras, o chefe do Desenvolvimento Regional seria "despreparado, além de desleal e fura teto".

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