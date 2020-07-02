Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Banco Central

'BC não proibiu WhatsApp de operar', diz Campos Neto

Segundo presidente do Banco Central, a empresa alegou que não precisaria de autorização por começar com volume baixo de transações

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 17:31
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta quinta-feira (2), que a autoridade monetária não proibiu o aplicativo WhatsApp de operar no mercado de pagamentos.
"O BC em nenhum momento proibiu o WhatsApp de operar, essa informação não é verdadeira, o que entendemos é que era um arranjo muito relevante para a economia e que precisava passar pelo mesmo processo de aprovação que os outros arranjos", disse Campos Neto em evento virtual promovido pelo jornal Correio Braziliense.
Segundo ele, a empresa alegou que não precisaria de autorização por começar com volume baixo de transações. "Entendemos que arranjo que começa com 120 milhões de clientes não é pequeno", justificou.
Campos Neto declarou que pretende autorizar o aplicativo a atuar no mercado de pagamentos. "Temos uma agenda pró-competição. Assim que for comprovado que é um arranjo competitivo e que tem a proteção de dados na forma que entendemos necessária será aprovado", disse.
Empresas que atuam na cadeia de pagamentos com faturamento anual abaixo de R$ 500 milhões ou com quantidade de transações abaixo de 25 milhões não precisam pedir autorização ao BC.
Durante o evento, o presidente do BC se referiu ao efeito econômico da pandemia como "coma induzido" e disse que a recuperação se dará em V (ou seja, queda acentuada e recuperação acelerada). "Dados mais recentes mostram que essa recuperação será em V, mas está suavizando, o retorno terá um formato mais suave", ressaltou.
Ele admitiu que os programas de crédito do governo não tiveram o desempenho esperado e argumentou que isso é comum em outros países. "Fizemos programas que nunca foram feitos antes, alguns vão funcionar melhor que outros, a função do BC é prover liquidez", ponderou.

Veja Também

Cade libera pagamento via WhatsApp mas volta do serviço depende do BC

WhatsApp e Cielo recorrem ao Cade pelo fim de suspensão de pagamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados