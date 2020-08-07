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Inclusão de cláusulas

Bancários iniciam campanha reivindicando regulamentação do home office

O Comando Nacional dos Bancários, que representa a categoria, pede que as empresas forneçam equipamentos adequados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 11:47

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:47

Homem trabalhando com notebook no colo em home office: cuidados com a postura
Home office: bancários reivindicam inclusão de cláusulas para a regulamentação Crédito: Freepik
Os bancários começaram nesta terça-feira (4) as negociações da convenção coletiva da categoria reivindicando a inclusão de cláusulas para a regulamentação do home office.
O Comando Nacional dos Bancários, que representa a categoria, pede que as empresas forneçam equipamentos adequados, paguem as despesas com energia elétrica e internet, treinem os trabalhadores que permanecerão no regime, marquem reuniões com ao menos 24 horas de antecedência e controlem a jornada.
O comando pede ainda que os bancos não imponham metas superiores às cobradas do trabalhador presencial e que seja criado um grupo de acompanhamento do home office formado por representantes dos trabalhadores e da empresa.
Nessa primeira reunião com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), não houve acordo sobre a regulamentação, mas o assunto deve ser retomado ao longo de agosto, quando ocorrem as negociações da convenção.

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Segundo pesquisa feita com 11 mil bancários pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), vinculada à CUT, 78% dos respondentes afirmaram que tiveram aumento na conta de luz e 42% afirmaram que gostariam de adotar um regime híbrido de trabalho.
Uma segunda rodada de negociações com a Fenaban foi realizada nesta quinta (6) sobre manutenção do emprego. A categoria teme que, diante da adoção do home office e da ampliação da digitalização dos serviços, os bancos reduzam seus quadros.
"A aplicação de tecnologia precisa de fato gerar ganhos para todos os agentes envolvidos no processo, ou seja, empresas, trabalhadores e consumidores, no entanto, não é o que se observa no caso dos bancos. Os clientes seguem pagando as mais elevadas taxas de juros e tarifas bancárias do mundo", afirma a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva.
Na próxima semana, estão previstas reuniões para negociação de cláusulas referentes a saúde e condições de trabalho, igualdade e questões sociais.

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