Azul tem prejuízo de R$ 2,9 bi no 2º tri com impacto total da Covid-19

Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont. Empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 2,9 bilhões devido à pandemia Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Atingida em cheio pela pandemia do coronavírus , a companhia aérea Azul reportou um prejuízo líquido de R$ 2,9 bilhões no segundo trimestre de 2020, contra um lucro líquido de R$ 351,6 milhões em igual trimestre de 2019.

Desconsiderando ajustes cambiais, a empresa reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,49 bilhão no segundo trimestre de 2020, ante lucro líquido ajustado de R$ 110,1 milhões um ano antes.

O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 324,3 milhões, contra um valor positivo de R$ 733,2 milhões um ano antes.

A empresa registrou uma receita líquida R$ 401,6 milhões no trimestre, redução de 84,7% na comparação anual, devido ao impacto da pandemia da Covid-19 na demanda de passageiros.