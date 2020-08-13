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Pandemia

Azul tem prejuízo de R$ 2,9 bi no 2º tri com impacto total da Covid-19

Desconsiderando ajustes cambiais, a empresa reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,49 bilhão no segundo trimestre de 2020

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 11:21
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal.
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont. Empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 2,9 bilhões devido à pandemia   Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Atingida em cheio pela pandemia do coronavírus, a companhia aérea Azul reportou um prejuízo líquido de R$ 2,9 bilhões no segundo trimestre de 2020, contra um lucro líquido de R$ 351,6 milhões em igual trimestre de 2019.
Desconsiderando ajustes cambiais, a empresa reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,49 bilhão no segundo trimestre de 2020, ante lucro líquido ajustado de R$ 110,1 milhões um ano antes.
O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 324,3 milhões, contra um valor positivo de R$ 733,2 milhões um ano antes.
A empresa registrou uma receita líquida R$ 401,6 milhões no trimestre, redução de 84,7% na comparação anual, devido ao impacto da pandemia da Covid-19 na demanda de passageiros.
Cargas e outras receitas reduziram 8,5%, totalizando R$119,1 milhões, "relacionado principalmente com a queda de 0,8% na receita de cargas comparado com o 2T19, apesar da redução de capacidade de 83%, e a diminuição de receitas da Azul Viagens, nossa operadora de turismo", explicou o grupo, em nota.

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