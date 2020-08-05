Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Demandas por voos voltam a subir em julho, mas ainda é menor que 2019, diz Azul
Dados operacionais

Demandas por voos voltam a subir em julho, mas ainda é menor que 2019, diz Azul

O tráfego de passageiros no âmbito doméstico cresceu 50,1% em julho em relação ao mês anterior, somado a um aumento de 43% na capacidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 08:52

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:52

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A Azul informou nesta terça-feira (4), dados operacionais preliminares referentes ao mês de julho. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 40,7% em relação a junho. Já a capacidade (ASKs) subiu 33,3%, na mesma base de comparação, resultando em um acréscimo de 4,1 pontos percentuais na taxa de ocupação, que atingiu 79,6%. Em comparação ao mesmo período de 2019, a retração na demanda foi de 77,6% e na capacidade de 75,7%. A taxa de ocupação em julho do ano passado era de 86,6%.
O tráfego de passageiros no âmbito doméstico cresceu 50,1% em julho em relação ao mês anterior, somado a um aumento de 43% na capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 79,4%, acréscimo de 3,7 pontos porcentuais. No segmento internacional, o tráfego de passageiros caiu 10,6%, na mesma base de comparação, enquanto a capacidade diminuiu 18%. Com isso, a taxa de ocupação do segmento ficou em 81%, indicando elevação de 6,7 pontos porcentuais.
"O crescimento sequencial de nossa capacidade foi muito bem sucedido e esperamos que esta tendência de aumento de demanda continue nos próximos meses. Nossa frota diversificada nos permite adequar nossa capacidade à demanda de passageiros, e estou confiante em nossa habilidade de reconstruir nossa malha ao longo do tempo", disse John Rodgerson, CEO da Azul.

Veja Também

Azul vende participação de 6% na TAP por R$ 65 mi para governo português

Azul demite 500 em São Paulo e Minas Gerais; negociação vai ao TST

Frente à pandemia, Azul e Latam fecham acordo para compartilhamento de voos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados