Azul vende participação de 6% na TAP por R$ 65 mi para governo português

Avião da companhia aérea Azul Crédito: Rafael Nunes/Divulgação

A companhia aérea Azul informou nesta quarta-feira (8) que vendeu a participação indireta de 6% que detinha na aérea portuguesa TAP, para o governo de Portugal. O valor fechado foi de R$ 65 milhões.

"Como muitas outras companhias aéreas em todo o mundo, a TAP foi severamente impactada pela crise da pandemia de Covid-19. Com a ajuda fornecida pelo governo português, seremos capazes de garantir a continuação da TAP, e também manter a integridade de nosso investimento", disse John Rodgerson, principal executivo da Azul, em comunicado.

No acordo, a Azul abriu mão do direito de conversão dos bônus seniores detidos pela companhia no valor de R$ 90 milhões, com vencimento em 2026. De acordo com a empresa, "todas as demais condições contratuais dos bônus seniores serão mantidas, incluindo o status de credor sênior, taxa de juros anual de 7,5% e o direito à constituição das garantias previstas nos respectivos termos e condições, como o programa de fidelidade da TAP. O valor de face mais juros acumulados do título é de aproximadamente R$ 729 milhões".