Ataque hacker desvia ao menos R$ 500 milhões de empresa que opera Pix

Recursos estavam em contas no Banco Central, que suspendeu do sistema fintech que administra troca de informações entre instituições

SÃO PAULO E BRASÍLIA - A empresa C&M Software, que presta serviços de tecnologia para instituições do setor financeiro, foi alvo de um ataque hacker que desviou ao menos R$ 500 milhões. Os recursos estavam depositados em contas reserva mantidas no Banco Central.>

Especialistas em cibersegurança dizem que a ação contra a C&M Software deixou um rombo de mais de R$ 1 bilhão. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, foram mais de R$ 500 milhões em uma única instituição. A notícia do desvio foi antecipada pelo Brazil Journal.>

A empresa de tecnologia administra a troca de informações entre instituições brasileiras ligadas ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), incluindo o ambiente do Pix. Entre os seus clientes estão grandes companhias brasileiras como os bancos Bradesco e XP, além de Minerva Foods e Credsystem.>

A equipe técnica do BC está apurando quanto foi possível recuperar da cifra desviada. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dimensão do desvio e sobre quais clientes da empresa foram afetados.>

Em nota, o BC disse que a prestadora de serviços de tecnologia comunicou o ataque à sua infraestrutura tecnológica e que a autoridade monetária determinou o "desligamento do acesso das instituições às infraestruturas por ela operadas".>

A fintech SmartPay, que oferece integração entre o Pix e plataformas criptoativos, afirma que seu serviço foi utilizado para converter as quantias desviadas em criptomoedas. "Detectamos um problema às 00h18 do dia 30 de junho devido ao movimento atípico nas compras de USDT e Bitcoin", afirmou o CEO da SmartPay, Rocelo Lopes.>

De acordo com Lopes, a SmartPay, então, passou a bloquear as operações e iniciou uma operação para estornar o que foi possível dos valores desviados. "Foram retidas grandes somas de dinheiro e, na mesma hora, foi feito o processo de devolução para as instituições envolvidas.">