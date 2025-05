Em Cachoeiro de Itapemirim

Ex-funcionária é suspeita de desvio milionário em empresa de rochas ornamentais no ES

Mulher de 42 anos é a principal suspeita de realizar transferências bancárias para contas pessoais e de realizar compras com recursos da empresa

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:39

Relógios, jóias e um carro foram apreendidos na casa da suspeita Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma empresa de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de um desvio de mais de R$ 1 milhão. A investigação, realizada na manhã de quinta-feira (29), foi divulgada pela Polícia Civil na sexta-feira (30) após o cumprimento de mandados de busca e apreensão. >

As investigações apuraram que a principal suspeita do crime é uma ex-funcionária, uma mulher de 42 anos, que atuava no setor financeiro da empresa há décadas. Ela teria desviado valores por meio de transferências bancárias para a própria conta e para a conta do companheiro, um homem de 31 anos. O nome da investigada não foi informado. >

Além dos desvios para contas bancárias pessoais, a suspeita também realizava pagamentos de compras pessoais com recursos da empresa, como a aquisição de joias e a quitação de financiamento de um veículo. Na residência do casal, localizada no bairro Jardim América, no município, foram apreendidos um automóvel Toyota Corolla 2022, um aparelho iPhone 15 Pro Max, um celular Xiaomi 11 Lite e um notebook Asus, além de 37 relógios masculinos e femininos, 47 anéis, 35 pares de brincos, 12 pulseiras, 19 colares, nove pingentes e duas alianças.>

Os materiais apreendidos passarão por perícia e poderão servir como elementos de prova para embasar as investigações, que seguem em andamento para apurar a extensão do prejuízo e identificar outros possíveis suspeitos envolvidos no esquema.>

