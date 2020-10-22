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Projeto

Alcolumbre adia votação da autonomia do BC para o dia 3 de novembro

A proposta estava prevista para esta quarta-feira (21), mas não houve acordo entre os líderes da Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 11:25

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:25

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adiou a votação da autonomia do BC Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adiou a votação do projeto de autonomia do Banco Central para o dia 3 de novembro. A proposta estava prevista para esta quarta-feira (21), mas não houve acordo entre os líderes da Casa. Alcolumbre argumentou que só pautaria a medida se houvesse acordo para um pacote de três projetos discutidos no Senado.
Além da autonomia do BC, há proposta para autorizar o acolhimento de depósitos voluntários de instituições financeiras pela autoridade monetária. Os senadores chegaram a colocar no radar também o novo marco das ferrovias, mas esse item deve ser substituído pelo projeto que muda as regras do transporte terrestre de passageiros e inibe a competição no setor.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), chegou a anunciar um acordo para votar a autonomia do BC nesta quarta-feira. Senadores da oposição, porém, reagiram à estratégia e começaram a levantar questões de ordem no plenário do Senado. Na tentativa de reeleição para o cargo, Alcolumbre não quis se indispor com as bancadas e adiou a votação.

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