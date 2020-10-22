Relatório sobre autonomia do BC deve ser mantido, diz Fernando Bezerra

O parecer do projeto prevê que o Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços - como é atualmente. O texto acrescenta, porém, um nível de compromisso com o emprego. "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego."