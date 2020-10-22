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Votação no Senado

Relatório sobre autonomia do BC deve ser mantido, diz Fernando Bezerra

A proposta prevê mandato de quatro anos para o presidente e demais diretores da autoridade monetária, com um marco inicial diferente para cada integrante em relação ao mandato do governo federal

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 21:10
O projeto de autonomia do Banco Central, previsto para esta quarta-feira (21), no Senado, deve manter o texto conforme o parecer do senador Telmário Mota (PROS-RR), apresentado na última segunda-feira (19), de acordo com o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A proposta prevê mandato de quatro anos para o presidente e demais diretores da autoridade monetária, com um marco inicial diferente para cada integrante em relação ao mandato do presidente da República.
Banco Central em Brasília
Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O parecer do projeto prevê que o Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços - como é atualmente. O texto acrescenta, porém, um nível de compromisso com o emprego. "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego."

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