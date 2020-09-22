Circular do Banco Central aperta controles e fiscalização

Conforme circular do BC, foram aprimorados os procedimentos destinados a conhecer os clientes. Assim, os bancos têm de cruzar as informações de identificação, a qualificação e a classificação de seus correntistas, perfil de risco, natureza do negócio, com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e com a avaliação interna de risco da instituição.

Procurado oficialmente, o BC não se manifestou.