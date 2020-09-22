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Regras

Circular do Banco Central aperta controles e fiscalização

Entra em vigor no próximo mês circular do BC que torna mais dura a regulamentação sobre procedimentos e controles internos a serem adotados pelos bancos no país

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 09:46
Banco Central
Conforme circular do Banco Central (BC), foram aprimorados os procedimentos destinados a conhecer os clientes Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Com regras rigorosas, o Brasil não deve ser impactado, ao menos por ora, pelo novo escândalo bancário envolvendo gigantes como HSCB e Deutsche Bank em transações ilícitas no valor de US$ 2 trilhões, avalia uma fonte do Banco Central. Um eventual reforço nas normas globais de prevenção à lavagem de dinheiro, porém, poderia ter reflexos por aqui, como tem ocorrido nos últimos anos.
"Não vejo grandes impactos por ora, a menos que isso tenha sido um gatilho para outras crises lá fora", diz a fonte do BC. "Por aqui, nossas regras são rigorosas e nossa supervisão é boa."

As normas de prevenção à lavagem de dinheiro foram recentemente atualizadas no Brasil. Entra em vigor no próximo mês circular do BC que torna mais dura a regulamentação sobre procedimentos e controles internos a serem adotados pelos bancos no país.

Conforme circular do BC, foram aprimorados os procedimentos destinados a conhecer os clientes. Assim, os bancos têm de cruzar as informações de identificação, a qualificação e a classificação de seus correntistas, perfil de risco, natureza do negócio, com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e com a avaliação interna de risco da instituição.

Procurado oficialmente, o BC não se manifestou.

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