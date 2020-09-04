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Teto de gastos

'Sem o fiscal, não dá para fazer política monetária', diz diretor do BC

Em sintonia com comunicações mais recentes do Banco Central, Fabio Kanczuk fez uma defesa da manutenção do teto de gastos

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 14:20
Banco Central em Brasília
Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou nesta sexta-feira (4) que, "sem o fiscal, não dá para fazer política monetária". Em sintonia com comunicações mais recentes do BC, o diretor fez uma defesa da manutenção do teto de gastos - mecanismo que limita o gasto do governo ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação.
"A política fiscal é o fator número um para o BC e para os investidores", afirmou o diretor.
Segundo ele, as dúvidas sobre a política fiscal acabam por dominar os diversos aspectos da economia, inclusive as decisões do BC sobre a Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 2,00% ao ano. "Todas as decisões, inclusive as de política monetária, estão sendo brutalmente influenciadas pelo fiscal", comentou.
O diretor do BC defendeu ainda que não vale a pena "correr riscos" na política monetária, caso o teto fiscal seja desrespeitado. "Enquanto a política fiscal está ok, podemos fazer nosso trabalho na política monetária. Se a política fiscal não está ok, não conseguimos fazer mais nada", afirmou.
Kanczuk pontuou ainda que, mesmo que o País esteja obtendo uma inflação baixa, a desordem do fiscal é um problema para a condução da política monetária.

AUTONOMIA DO BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central fez uma defesa da autonomia da instituição. Segundo ele, "estudos mostram que autonomia do Banco Central significa inflação mais baixa".
O projeto de autonomia do BC está atualmente em tramitação no Congresso.
Bandeira histórica da instituição, a autonomia é vista como uma forma de ampliar a credibilidade do BC e, em paralelo, os efeitos da política monetária.
O diretor do BC participou nesta sexta-feira de evento virtual do jornal Valor Econômico.

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