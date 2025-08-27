Home
Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Vice-presidente teve reunião com o setor privado dos dois países, em missão com o objetivo de fortalecer as relações políticas e ampliar chances de negócios

Flávia Said

Estadão Conteúdo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:43

Presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50%

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 27, que Brasil e México têm "boa complementaridade econômica" e é possível avançar nas parcerias em produtos agropecuários, na área industrial e no setor de serviços, como inteligência artificial (IA) e data centers. "Tem muitas possibilidades", afirmou Alckmin à imprensa, durante viagem ao México.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente teve uma reunião com o setor privado dos dois países, em missão com o objetivo de fortalecer as relações políticas e ampliar os laços comerciais e de investimentos. "Comércio exterior é mão dupla."

"Discutimos questão de indústria ferroviária, automotiva, aviação", disse Alckmin, lembrando que a Embraer tem uma "importante empresa" no território mexicano.

Geraldo Alckmin, Vice Presidente da Republica participando do Evento da Findes, em Vitória
Geraldo Alckmin afirma que vai manter diálogo com Estados Unidos Crédito: Ricardo Medeiros

Ele afirmou que o acordo de cooperação Brasil-México deve ser atualizado e disse que os dois governos vão trabalhar para ter o visto eletrônico para facilitar o intercâmbio entre países.

"O Mercosul está ampliando os acordos", completou, citando entendimentos do bloco com a União Europeia, Cingapura, Efta e avanços com o Oriente Médio e o Canadá. "Acho que esse é o bom caminho, defender o multilateralismo e o livre comércio", pontuou Alckmin.

Sobre os Estados Unidos, Alckmin frisou que o Brasil tem 200 anos de relações. "Então, é diálogo e buscarmos avançar fazendo um ganha-ganha."

