Agências bancárias, Correios e INSS vão ter rotinas especiais no Ano Novo. Saiba

Nos próximos dias as agências bancárias, INSS e Correios  terão atendimentos especiais e transações bancárias podem não ocorrer. Entenda

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:24

Banestes, Agência Reta da Penha
Agências bancárias não funcionarão em todos os dias nesta semana Crédito: Ricardo Medeiros

Agências bancárias não terão atendimento presencial nesta quarta (31) e quinta-feira (1º) devido ao feriado de Ano Novo. Já nesta segunda (29), terça (30) e sexta-feira (2) os estabelecimentos funcionarão normalmente. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as compensações bancárias, incluindo a TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão processadas em 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Contas de consumo com vencimento nesses dias poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte sem acréscimos, mas tributos e impostos precisam ser antecipados para evitar a incidência de juros e multa. O Pix funcionará normalmente durante todo o período. 

A federação também recomenda que os clientes usem os meios eletrônicos como alternativa às áreas de autoatendimento das agências. Canais digitais dos bancos permitem realizar transferências, pagar contas e checar saldo e extrato. Banco por telefone e correspondente podem ser usados. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

VEJA O FUNCIONAMENTO DOS BANCOS NO FIM DO ANO

29 de dezembro (segunda-feira) - Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) - Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) - Não haverá expediente

1º de janeiro (quinta-feira) - Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) - Funcionamento normal

CORREIOS E INSS TAMBÉM TÊM FUNCIONAMENTO AFETADO

As agências dos Correios e do INSS não abrirão no dia 1º de janeiro. Em 31 de dezembro, as agências do INSS funcionarão apenas até as 13h.

No caso dos Correios, também não haverá entregas no dia 1º, mas os canais digitais funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, de acordo com a estatal.

É possível falar com os Correios por meio do site (www.correios.com.br/falecomoscorreios/central-de-atendimento), telefones (4003-8210 e 0800-881-8210, ou 0800-881-8211 para pessoas com deficiência auditiva), WhatsApp (11 4003-8210) ou pelo chatbot do portal.

Endereços e horários de funcionamento das agências físicas também estão disponíveis no site https://buscaagencia.correios.com.br/app/index.php.

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS

29 de dezembro (segunda-feira) - Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) - Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) - Funcionamento normal

1º de janeiro (quinta-feira) - Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) - Funcionamento normal

FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DO INSS

29 de dezembro (segunda-feira) - Funcionamento normal

30 de dezembro (terça-feira) - Funcionamento normal

31 de dezembro (quarta-feira) - Atendimento até as 13h nas agências

1º de janeiro (quinta-feira) - Não haverá expediente

2 de janeiro (sexta-feira) - Funcionamento normal

