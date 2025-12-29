Jovem é preso suspeito de abusar de passageira que dormia em ônibus no ES

Posto da PRF em Viana, onde motorista de ônibus relatou a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem, identificado como Pedro Daniel da Silva Gomes, de 18 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (29), na BR 101, em Viana, suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 33 anos dentro de um ônibus interestadual da linha Viçosa (MG) x Vitória (ES).

A vítima embarcou no veículo em Manhuaçu (MG), e tinha como destino a capital capixaba. O banco a seu lado estava vazio. Durante a viagem, o suspeito saiu de sua poltrona, de número 36, e sentou-se o lado da mulher, que estava viajando na 47, e dormia após fazer uso de medicamentos. Quando ela despertou, segundo narra a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), viu Pedro a seu lado, sentiu seu sutiã fora do lugar, o zíper da calça aberto e o homem passando a mão em suas partes íntimas.

Ela então, gritou, deu um tapa no assediador e pediu ajuda ao motorista, que se dirigiu a uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que os encaminhou à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito, de 18 anos, foi conduzido àquela unidade e que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.