Itapemirim interdita pontos para preparo de queima de fogos

Publicado em 29/12/2025 às 11h56
Píer de Itaipava, Ponte da Vila e as Pedras de Itaoca serão interditadas nesta segunda-feira (29) Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Itapemirim

A partir das 23h30 desta segunda-feira (29), alguns pontos do município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, serão interditados. Segundo a prefeitura, o Píer de Itaipava, a Ponte da Vila e as Pedras de Itaoca serão fechadas por segurança, para a preparação de queima de fogos no réveillon. Os locais, informou o município, serão reabertos após a virada, no dia 1º, às 3h.

Antes da queima de fogos nos três locais, a partir das 22h30 haverá shows musicais em Itaoca, Itaipava e Vila de Itapemirim. 

Carreta com cana-de-açúcar tomba na BR 101 em Pedro Canário

Publicado em 30/12/2025 às 20h39
Carreta tomba em Pedro Canário
Com o tombamento, a carga obstruiu as faixas da Br 101 em Pedro Canário Crédito: Divulgação

Uma carreta carregada com cana-de-açúcar tombou na tarde desta terça-feira (30) na BR-101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, provocando a interdição total da rodovia. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio Itaúnas, quando o veículo fazia uma curva e a carreta se soltou do cavalinho, tombando sobre a pista.

A carga ficou espalhada pela via. O tráfego precisou ser desviado por uma estrada de terra ao lado da rodovia. Equipes da Ecovias Capixaba atuam no local com sinalização e orientação aos motoristas para a liberação do trecho. Não há registro de feridos até o momento.

Criança de 4 anos morre afogada em piscina em Presidente Kennedy

Publicado em 30/12/2025 às 17h55
Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu em unidade de saúde em Presidente Kennedy
Criança se afogou em piscina particular e foi socorrida, mas morreu em unidade de saúde em Presidente Kennedy Crédito: Leitor/A Gazeta

Um menino de 4 anos morreu afogado em uma piscina particular na comunidade de São Salvador, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (30). A perícia da Polícia Científica foi acionada no início da tarde para recolher o corpo da vítima em uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde funcionários contaram sobre o afogamento. 

Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy disse que a criança morava na Instituição de Acolhimento Municipal. A Polícia Civil e a Controladoria Municipal foram acionadas para investigar o caso e a possibilidade de infrações administrativas praticadas por servidores públicos municipais. O Ministério Público também foi informado sobre o ocorrido e foi procurado por A Gazeta para mais detalhes. Por fim, a administração decretou luto oficial de três dias na cidade.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sendo registrada pela Guarda Municipal e, só após ser entregue na delegacia, mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado serão divulgadas. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.

Onda de calor e falta d'água deixam moradores de Baixo Guandu em situação crítica

Publicado em 30/12/2025 às 17h45
Moradores relatam estar há mais de 10 dias sem abastecimento; SAAE atribui falhas ao aumento excepcional do consumo provocado pela intensa onda de calor

Não bastasse o calor intenso que atinge várias cidades do Estado, moradores dos bairros São José, Santa Mônica e Vila Kennedy em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito, também enfrentam falta d'água há pelo menos dez dias. Um morador relatou à reportagem de A Gazeta passar o dia inteiro sem abastecimento e que, quando a água retorna no período da noite, o volume é insuficiente para atender às necessidades básicas. Segundo ele, o problema se repete todos os anos no período de fim de ano.

Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo Guandu informou que as intercorrências no sistema de abastecimento estão relacionadas ao aumento excepcional do consumo, provocado pela intensa onda de calor que atinge a região e que o consumo elevado e simultâneo faz com que os reservatórios demorem mais tempo para atingir níveis adequados, o que impacta principalmente as áreas mais altas e distantes da cidade.

O órgão afirmou ainda que está utilizando todos os recursos para normalizar o abastecimento e pediu a colaboração da população com o uso consciente da água, priorizando consumo e higiene, evitando lavar calçadas e veículos, irrigar jardins e verificando possíveis vazamentos nas residências.

Acidente entre veículos deixa jovem ferida na BR 101 em Itapemirim

Atualizado em 30/12/2025 às 18h35
Batida entre carro e caminhonete deixou jovem ferida em Itapemirim
Batida entre carro e caminhonete deixou jovem ferida em Itapemirim Crédito: Leitor/A Gazeta

Um acidente entre um Toyota Corolla e uma caminhonete deixou uma jovem de 26 anos ferida na tarde desta terça-feira (30) na BR 101, no trevo de acesso ao município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal informou que estava a caminho da ocorrência e que o Samu/192 estava no local. A vítima foi levada para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e do estado de saúde da vítima.

A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, disse que foi acionada por volta das 15h. As outras cinco vítimas não se feriram. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu/192. O tráfego fluiu por desvio e a pista foi liberada às 17h28.

Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro em Vila Valério

Publicado em 30/12/2025 às 16h46
Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro em Vila Valério. O caso aconteceu no último domingo (28).

Uma motociclista identificada como Gilmara Campos Dal'orto, 24 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro em um cruzamento no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (28). Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Samu/192 para um hospital em Colatina. O motorista do carro deixou o local antes da chegada da polícia. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento da colisão. Logo após a batida, o carona desce do carro, arrasta a moto da jovem e foge logo em seguida.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e, até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do condutor.

Motorista de carro atropela a motociclista Gilmara Campos Dal'orto (foto) e foge sem prestar socorro
Gilmara Campos Dal'orto (foto) foi atropelada e o motorista fugiu sem prestar socorro Crédito: Montagem: Arquivo da família e leitor A/Gazeta

Em conversa com o produtor Fabrício Silva, da TV Gazeta, a mãe de Gilmara relatou que a jovem está internada na UTI do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Segundo ela, a filha sofreu fraturas no braço, costela e queixo, ficou dois dias intubada e agora o estado de saúde é considerado estável.

Loja de artigos festivos de Cachoeiro tem prejuízo milionário com incêndio

Publicado em 30/12/2025 às 15h27
Prejuízo em loja atingida por incêndio em Cachoeiro
O incêndio causou um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão Crédito: Matheus Passos

O incêndio que atingiu uma loja de artigos de festas resultou em prejuízo milionário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). De acordo com o proprietário Rodrigo Colodeti, o valor estimado da perda soma cerca de R$ 1,5 milhão entre equipamentos, produtos e infraestrutura. O estabelecimento possui seguro, que será acionado. 

Rodrigo contou também ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que o local vendia itens como doces, decorações festivas e fantasias. Já havia em estoque, inclusive, artigos para as festividades de carnaval e páscoa do próximo ano. "A gente lamenta por que é fruto de muito trabalho, do esforço dos funcionários, a gente gera empregos [...] mas é um recomeço. Agora é buscar refazer", disse. 

A Defesa Civil Municipal disse que vai interditar a loja danificada, onde inclusive o teto cedeu. Na próxima semana, a equipe deve retornar para notificar o proprietário e elaborar um laudo técnico. Os imóveis vizinhos também serão avaliados.

Vendas do cartão pré-pago do Transcol serão encerradas na quinta (1º)

Publicado em 30/12/2025 às 14h29
CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória
CartãoGV: o bilhete único para o transporte público na Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus

O CartãoGV Cidadão pré-pago — que é disponibilizado nas catracas dos terminais do Sistema Transcol, mas não é vinculado ao CPF — deixará de ser vendido a partir do primeiro dia de 2026. Segundo o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), os usuários que adquirirem o cartão até o dia 31 de dezembro poderão utilizá-lo normalmente para embarques e recargas mesmo após o fim das vendas.

Outros tipos de cartões para acesso ao Transcol como o cidadão, escolar, idoso, especial e vale-transporte seguirão em comercialização já que todos necessitam de cadastro antes da compra e são associados a um CPF. A empresa destaca ainda que usuários podem pagar pelas passagens também por meio do celular, pelo QR code do aplicativo Kim — sendo válido em ônibus, terminais e aquaviário. [Baixe aqui a versão para iOs ou aqui para Android]

Caso o passageiro queira realizar o cadastro, basta comparecer a uma das lojas da GVBus ou usar o aplicativo GVBus Play ou pelo próprio site do cartão. A empresa explicou que a mudança para cadastrar o CPF nos cartões de transporte público é importante para dar maior segurança aos passageiros. Além disso, em casos de roubo ou furto, o usuário consegue bloquear e solicitar uma segunda via, transferindo os créditos já adquiridos para o novo cartão. 

Ex-jogador da Desportiva é morto a tiros em Cariacica

Publicado em 30/12/2025 às 14h25
Futebol
Ramon, ex-jogador da esportiva foi morto a tiros em Cariacica Crédito: DIvulgação/Desportiva

Um ex-jogador da Desportiva Ferroviária, identificado como Ramon Bastos Augusto, de 31 anos, foi morto a tiros ao chegar em casa no início da madrugada desta terça-feira (30), no bairro São Geraldo II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida após participar de um jogo de futebol. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre a motivação.

Em entrevista ao GE Espírito Santo, em 2015, Ramon contou que entrou para o tráfico ainda adolescente, entre os 15 e 16 anos, quando vendia drogas e andava armado. Segundo ele, a saída dessa realidade veio após a mãe levá-lo para a igreja, o que o fez abandonar a vida no crime.

De acordo com o portal, após deixar o tráfico em 2011, Ramon defendeu o Vitória na Copa Espírito Santo. Em seguida, teve uma curta passagem pelo futebol do Rio Grande do Sul e, em 2012, foi para a Tiva, onde já era apontado como promessa, destacando-se como artilheiro em diversas competições das categorias de base. Em 2014, foi o maior goleador do Capixabão Sub-20, com 16 gols.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados.

Acidente entre carro e caminhão deixa um morto em São Domingos do Norte

Publicado em 30/12/2025 às 12h34
Colisão aconteceu na zona rural de São Domingos do Norte. Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro contou que o carro invadiu a contramão em uma curva

Um acidente entre um carro e um caminhão matou um motorista de 54 anos na ES 080, na zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar, o caminhoneiro relatou que seguia no sentido Colatina e, ao fazer uma curva, deparou-se com o automóvel vindo na contramão.

Ele disse que tentou desviar, mas o motorista do carro também tentou retornar para a pista correta no mesmo instante, momento que aconteceu a colisão frontal. De acordo com a PM, uma ambulância da cidade foi até o local do acidente e encontrou o motorista do carro preso às ferragens e já sem vida. Já o caminhoneiro se queixou de dores na mão e foi levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar por necropsia. Após a perícia, foi constatado que ele não possuía habilitação e o veículo estava com o licenciamento atrasado. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de São Domingos do Norte.

Calor no ES: cidade capixaba registra a 4ª maior temperatura do Brasil

Publicado em 30/12/2025 às 12h01

A cidade de Marilândia, na Região Noroeste do Espírito Santo, ficou em quarto lugar no ranking de municípios brasileiros com as maiores temperaturas registradas na segunda-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade capixaba alcançou 38,7 °C — empatando com Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e Piranhas, em Alagoas. 

O ranking é liderado pelo município de Aragarças, em Goiás, que registrou 39,3 °C, e seguido por Pão de Açúcar, em Alagoas, e Três Rios, no Rio de Janeiro — ambos com 39,2 °C. Em terceiro lugar aparece Barra, cidade baiana, com 38,9 °C.

O município de Marilândia é um dos 37 que estão sob alerta de onda de calor no Espírito Santo. Veja aqui a lista completa de cidades que receberam aviso meteorológico sobre o fenômeno.

Homem é morto a tiros em São Gabriel da Palha e câmera flagra crime

Atualizado em 30/12/2025 às 12h10
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Cachoeira da Onça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso é investigado pela Polícia Civil

Um homem de 37 anos, identificado como Rúslei Vieira Maneia, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (29) no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palhano Noroeste do Espírito Santo. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua e mostra que a vítima estava acompanhada de outras pessoas, incluindo crianças, quando foi surpreendida.

No vídeo registrado pela câmera de segurança, Rúslei aparece caminhando pela calçada acompanhado de três mulheres, duas crianças pequenas e um menino. No momento em que o grupo desce a rua, uma motocicleta com dois suspeitos se aproxima. O homem que estava na garupa desce da moto, vai em direção a Rúslei com uma arma apontada e dispara, enquanto o outro permanece no veículo aguardando (veja acima).

As pessoas que acompanhavam a vítima correm. Rúslei tenta fugir, mas é atingido por mais tiros e cai na rua. Mesmo com a vítima caída, o suspeito continua atirando contra ele antes de voltar para a garupa da moto e fugir do local. 

De acordo com apuração da TV Gazeta, Rúslei estava acompanhado da esposa, do filho, de outras crianças e amigos. O grupo voltava para casa após sair de uma pracinha do bairro.

"Eu estava na frente, então nem vi nada, estava de costas. Eu estou até sem palavras, para mim ele era tudo. Uma pessoa trabalhadora, esforçada. Sentimento que fica é de vazio, estou sem chão. Eu nunca esperava que ele ia ter uma morte tão cruel assim", detalhou Marcieli Vieira, esposa da vítima.

Jeferson Nascimento, delegado da cidade, comentou que está atuando no caso desde o início da manhã desta terça-feira (30). "Os policiais estão tentando ver quem praticou esse homicídio, a motivação. A gente está visualizando as câmeras para identificar uma linha de investigação."

Rúslei Vieira Maneia, 37 anos, morto na frente de crianças em São Gabriel da Palha
Rúslei Vieira Maneia, 37 anos, morto na frente de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo familiar
PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha

Publicado em 30/12/2025 às 08h25
Polícia Militar encontrou 215 pés da droga e mais de 3 quilos de maconha do tipo Ice em imóvel alugado no bairro, em Vila Velha

Polícia Militar apreendeu uma plantação com mais de 200 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (30). A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 13ª Companhia Independente, após informações do serviço reservado do 4º Batalhão da PM.

Segundo a corporação, o imóvel era utilizado para o cultivo ilegal de Cannabis sativa e contava com uma estrutura completa para a produção da droga. Durante o cerco tático, os policiais encontraram 215 pés de maconha, além de 3,8 quilos de maconha do tipo Ice, 14 painéis de LED e um exaustor, utilizados para o desenvolvimento das plantas.

Um jovem de 21 anos, suspeito de ser o responsável pelo cultivo, foi localizado na Avenida Tatuí e detido. Conforme a PM, a residência estava alugada em nome de outra pessoa.

Todo o material apreendido, assim como o suspeito, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

PRF divulga vídeo do momento de acidente que matou família de Cariacica em Jaguaré

Publicado em 29/12/2025 às 20h28
Câmera instalada no Corolla atingido pelo Fiat Pálio onde estava a família registrou o momento da colisão, que ainda envolveu outros dois veículos

Um vídeo que mostra o momento exato da colisão que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, na última quarta-feira (24), em Jaguaré, no norte do Espírito Santo, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (29). 

As imagens foram registradas por uma câmera instalada no Toyota Corolla e mostram o momento em que o automóvel das vítimas, um Fiat Palio, é arremessado para a pista contrária após ser atingido na traseira, colidindo lateralmente com um veículo e frontalmente com o Corolla.

O condutor da caminhonete que teria causado o acidente fugiu do local, deixando a picape RAM para trás. Nesta segunda-feira (29), ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Jaguaré, acompanhado de um advogado, onde foi ouvido e liberado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Motorista envolvido em acidente que matou família em Jaguaré é ouvido e liberado

Publicado em 29/12/2025 às 19h55
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, na altura de Jaguaré
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução/ redes sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou quatro pessoas da mesma família, em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, na véspera de Natal (24) se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira (29). De acordo com o delegado Erick Esteves, responsável pelas investigações do caso, o homem compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e foi liberado, já que não se tratava de situação de flagrante. Ele não teve o nome informado.

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. A picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla. Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.

Ainda segundo o delegado, o caso segue sob investigação. Agora, a polícia vai ouvir todas as pessoas envolvidas, reunir os laudos periciais e analisar imagens de câmeras de segurança, para esclarecer as circunstâncias do acidente. O nome do investigado segue sob sigilo para não comprometer o andamento das apurações.

Suspeito de matar homem a pauladas é preso no Sul do ES

Publicado em 29/12/2025 às 19h20

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de matar a pauladas Davi Gomes da Silva, de 37 anos, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano em Garrafão, na zona rural de Itapemirim, mas a prisão ocorreu no dia 23 de dezembro no interior de Presidente Kennedy

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido com extrema violência e o caso segue em investigação para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e a participação de outros envolvidos. O investigado foi levado para a Delegacia de Itapemirim e, em seguida, para o presídio. Ele segue à disposição da Justiça e não teve o nome informado.

Dupla invade casa e atira contra jovem em São Gabriel da Palha

Publicado em 29/12/2025 às 17h19

Um jovem de 19 anos foi baleado após dois suspeitos invadirem uma residência no bairro São Sebastião, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu fugir e correu até as imediações de um ginásio de esportes, onde foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao pronto-socorro do município. A namorada do rapaz relatou aos militares que os autores entraram na casa dela e dispararam contra ele.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Vereador da Serra segue preso após Justiça negar pedido de habeas corpus

Publicado em 29/12/2025 às 16h35
Marlon Fred Oliveira Matos
Marlon Fred Oliveira Matos foi preso após invadir a casa da ex-namorada no dia 15 deste mês Crédito: Divulgação | Câmara da Serra

O vereador da Serra, Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), de 41 anos, segue preso no Centro de Detenção Provisória de Guarapari. A defesa do parlamentar tentou um habeas corpus para que deixasse o CDP no último dia 24, véspera de Natal, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Matos foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro, após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial. A prisão foi mantida após audiência de custódia.

Mulher é indiciada por maus-tratos após morte de pitbull em Cariacica

Atualizado em 30/12/2025 às 16h13

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil por matar um cão da raça pitbull em Cariacica, na Grande Vitória. O crime ocorreu no dia 9 de dezembro, no bairro Santo Antônio, quando a própria suspeita registrou um boletim de ocorrência. No documento, ela alegou que o animal teria invadido a casa dela e que o golpeou para defender outro cachorro.

No entanto, as investigações realizadas pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal apuraram que um vídeo registrou como realmente aconteceu a agressão. “As imagens comprovaram que a morte do animal ocorreu por enforcamento e golpes de foice, e não em defesa de um cachorro que estava sendo atacado, caracterizando crime de maus-tratos com o resultado de morte”, disse o delegado Leandro Piquet, responsável pelo caso. 

Diante da prova do crime, a mulher foi indiciada por maus-tratos a animais e comunicação falsa de crime. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo.

Abordagem a moto com placa adulterada acaba em troca de tiros em Viana

Publicado em 29/12/2025 às 14h49

Uma abordagem da Guarda Municipal de Viana a uma motocicleta com fita isolante cobrindo a placa terminou em troca de tiros no domingo (28), no município. Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo no bairro Morada de Bethânia, os agentes visualizaram uma Honda CB 250 Twister nessas condições e deram ordem de parada, mas o condutor fugiu. O nome dele não foi divulgado.

Ainda conforme a Guarda de Viana, houve acompanhamento tático até o bairro Campo Verde, onde o suspeito colidiu com uma viatura que prestava apoio. Em seguida, ele abandonou o veículo e correu para uma área de mata. Durante a fuga, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os agentes, que revidaram. Na sequência, o suspeito saltou de um barranco, entrou em um córrego e conseguiu escapar.

Após a ocorrência, foi constatado que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo no município de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica, sem conduzidos, e que o caso seguirá sob investigação.