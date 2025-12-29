Itapemirim interdita pontos para preparo de queima de fogos

Um homem de 37 anos, identificado como Rúslei Vieira Maneia, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (29) no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua e mostra que a vítima estava acompanhada de outras pessoas, incluindo crianças, quando foi surpreendida.

No vídeo registrado pela câmera de segurança, Rúslei aparece caminhando pela calçada acompanhado de três mulheres, duas crianças pequenas e um menino. No momento em que o grupo desce a rua, uma motocicleta com dois suspeitos se aproxima. O homem que estava na garupa desce da moto, vai em direção a Rúslei com uma arma apontada e dispara, enquanto o outro permanece no veículo aguardando (veja acima).

As pessoas que acompanhavam a vítima correm. Rúslei tenta fugir, mas é atingido por mais tiros e cai na rua. Mesmo com a vítima caída, o suspeito continua atirando contra ele antes de voltar para a garupa da moto e fugir do local.

De acordo com apuração da TV Gazeta, Rúslei estava acompanhado da esposa, do filho, de outras crianças e amigos. O grupo voltava para casa após sair de uma pracinha do bairro.

"Eu estava na frente, então nem vi nada, estava de costas. Eu estou até sem palavras, para mim ele era tudo. Uma pessoa trabalhadora, esforçada. Sentimento que fica é de vazio, estou sem chão. Eu nunca esperava que ele ia ter uma morte tão cruel assim", detalhou Marcieli Vieira, esposa da vítima.

Jeferson Nascimento, delegado da cidade, comentou que está atuando no caso desde o início da manhã desta terça-feira (30). "Os policiais estão tentando ver quem praticou esse homicídio, a motivação. A gente está visualizando as câmeras para identificar uma linha de investigação."