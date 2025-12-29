Itapemirim interdita pontos para preparo de queima de fogos
A partir das 23h30 desta segunda-feira (29), alguns pontos do município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, serão interditados. Segundo a prefeitura, o Píer de Itaipava, a Ponte da Vila e as Pedras de Itaoca serão fechadas por segurança, para a preparação de queima de fogos no réveillon. Os locais, informou o município, serão reabertos após a virada, no dia 1º, às 3h.
Antes da queima de fogos nos três locais, a partir das 22h30 haverá shows musicais em Itaoca, Itaipava e Vila de Itapemirim.