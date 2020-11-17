Acordo de 15 países asiáticos concentra 30% do PIB mundial, aponta Commerzbank

O Commerzbank avalia que o acordo vai melhorar o acesso ao mercado em toda a região, com tarifas e cotas eliminadas para mais de 65% dos bens comercializados. "O objetivo (do RCEP) é tornar o ambiente de negócios mais previsível com regras de origem comuns e regulamentos transparentes. Isso incentivará as empresas a investirem mais na região, incluindo a construção de cadeias de suprimentos e serviços, e a gerar empregos", afirmou.