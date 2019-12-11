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Mercado

Ações da XP sobem mais de 27% e empresa vira 11ª brasileira mais valiosa

Em sua estreia em Bolsa dos EUA, corretora passa a valer R$ 78 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 20:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 20:31

Guilherme Benchimol durante evento de abertura de capital da XP na Bolsa de Nasdaq Crédito: Divulgação
As ações da XP Inc. encerraram seu primeiro dia de negociação na Bolsa americana Nasdaq com alta de 27,63%. Os papéis saltaram de US$ 27 (R$ 111,30, de acordo com cotação desta quarta) na precificação para US$ 34,46 (R$ 142) nesta quarta-feira (11).
Com a valorização, a XP tem valor de mercado de US$ 19 bilhões (R$ 78,37 bilhões) e se torna a 11ª empresa brasileira de capital aberto mais valiosa, à frente de Magazine Luiza (R$ 77 bilhões).
Em entrevista coletiva nesta quarta, o sócio e fundador da XP, Guilherme Benchimol, disse querer ampliar os negócios da empresa no setor de investimento e oferecer serviços bancários aos clientes, como conta corrente digital e cartão de crédito. "Uma solução completa que permita que ele [cliente] possa cortar o cordão umbilical com o banco [tradicional]", afirmou.

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A XP já recebeu autorização do Banco Central para desenvolver serviços bancários. Segundo Benchimol, o banco da XP já tem um cronograma para começar a funcionar.
Benchimol ressaltou que, nos últimos três anos, a XP cresceu 53% em média por ano em receita, com uma margem lucro líquido média 20%.
Sobre a decisão de abrir capital no exterior, Benchimol diz que a legislação nos Estados Unidos permite maior alavancagem, além de não requisitar oferta de ações com direito a voto (ordinárias).

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