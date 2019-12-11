Ações da XP sobem mais de 27% e empresa vira 11ª brasileira mais valiosa

Guilherme Benchimol durante evento de abertura de capital da XP na Bolsa de Nasdaq Crédito: Divulgação

Com a valorização, a XP tem valor de mercado de US$ 19 bilhões (R$ 78,37 bilhões) e se torna a 11ª empresa brasileira de capital aberto mais valiosa, à frente de Magazine Luiza (R$ 77 bilhões).

Em entrevista coletiva nesta quarta, o sócio e fundador da XP, Guilherme Benchimol, disse querer ampliar os negócios da empresa no setor de investimento e oferecer serviços bancários aos clientes, como conta corrente digital e cartão de crédito. "Uma solução completa que permita que ele [cliente] possa cortar o cordão umbilical com o banco [tradicional]", afirmou.

A XP já recebeu autorização do Banco Central para desenvolver serviços bancários. Segundo Benchimol, o banco da XP já tem um cronograma para começar a funcionar.

Benchimol ressaltou que, nos últimos três anos, a XP cresceu 53% em média por ano em receita, com uma margem lucro líquido média 20%.