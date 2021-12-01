Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia e o seu bolso

Ômicron e seus investimentos: entenda se é preciso se preocupar

Quando olhamos para os investimentos, a parte mais importante é saber separar as pequenas turbulências de curto prazo dos grandes movimentos de longo prazo

Públicado em 

01 dez 2021 às 14:05
Pedro Lang

Colunista

Pedro Lang

O principal desafio de escrever uma coluna sobre finanças é fugir do consenso, de ideias e de narrativas. Meu objetivo é abordar nesse espaço, de maneira breve e direta, um pouco da minha visão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sem amenidades e sem ficar em cima do muro.
Não sou do tipo de pessoa que num bolão aposta no 1 x 0. Prefiro acertar sozinho o 5 x 4 e por isso podem contar com toda a sinceridade em cima da análise dos fatos.

Veja Também

A Gazeta lança o Canal Seu Dinheiro e publica 1ª coluna nesta quarta

Então vamos começar...
Imagens comparam as mutações da Ômicron com a Delta
Imagens comparam as mutações da Ômicron com a Delta Crédito: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù/Divulgação
Nos últimos dias discutimos o surgimento da Ômicron, uma nova variante do coronavírus, e o recomeço de uma história que há pouco vivemos sobre a Covid-19. Não consigo analisar o impacto do ponto de vista científico, mas do lado econômico temos boas pistas de quais são os caminhos possíveis.
O medo dos mercados está relacionado aos novos lockdowns que voltam a aparecer no hemisfério norte (frio nessa época do ano) e a possibilidade de mais uma vez termos interrupções nas principais cadeias de suprimentos.

ENTENDA A IMPORTÂNCIA DA ÔMICRON PARA O MERCADO FINANCEIRO

Para entendermos a severidade do problema é bem simples, basta irmos a uma agência de carros. Por conta da interrupção do fornecimento de matérias-primas, não existe oferta de veículos suficiente para atender a demanda (que inclusive foi inflamada pelos estímulos que os governos empreenderam), e o reflexo final da escassez, nesse caso, é o aumento do preço, ou a inflação.
Além da diminuição da oferta de produtos, outra consequência óbvia da restrição da circulação de pessoas é a uma contração da economia, fechando negócios, aumentando o desemprego e afetando a renda das famílias.
Leia mais sobre a Bolsa de Valores aqui
Toda essa história nós conhecemos, isso aconteceu no ano passado, mas precisava explicar o mecanismo para justificar o desespero do mercado e a volatilidade que vimos na sexta feira.
Nosso país é o clássico caso de uma economia emergente: tudo que acontece nos países desenvolvidos, aqui tem o dobro de efeito. Na dor, sofremos o dobro e na hora de bonança desfrutamos tanto quanto. Entretanto, nesse momento parece que temos uma janela de oportunidade.
Estamos no verão, com uma população altamente vacinada e, ao que indica, aprendemos com alguns erros do passado. Até o momento temos baixo número de novos casos e de mortes, o que nos leva a acreditar que talvez o pior já tenha passado. Pelo que vemos, há baixa possibilidade de que precisemos empreender qualquer medida de distanciamento social e mesmo sendo cedo para afirmar, a nova cepa parece estar longe de ser um problema para a economia brasileira.
Quando olhamos para os investimentos, a parte mais importante é saber separar as pequenas turbulências de curto prazo dos grandes movimentos de longo prazo. Essa volatilidade que estamos vivenciando nos mercados mundiais, ao que tudo indica, será passageira como tantas outras. É preciso focar no fundamento por detrás das empresas nas quais investimos, olhar para os resultados que elas vêm reportando, que por sinal foram fantásticos.
No caso do Brasil, nossos desafios são outros. Precisamos ter cuidado com o controle da inflação e na aprovação das reformas estruturais que há tempos discutimos. A resposta para nosso problema de crescimento econômico (que vivemos há décadas) passa por fazer o dever de casa que costumamos adiar, mas que já passou da hora de entregar.
"O ceticismo essencial do investidor superior exige pessimismo quando o otimismo é excessivo. Mas também exige otimismo quando o pessimismo é excessivo"
Howard Marks - Uma das cabeças mais brilhantes do mercado financeiro

LEIA MAIS SOBRE A ÔMICRON

Variante ômicron: família do ES na África do Sul vive incerteza de voo para o Brasil

Ômicron é a dura lição do vírus: a desigualdade coloca o mundo todo em risco

Variante ômicron é de "preocupação, mas não de desespero", segundo Queiroga

Secretário do ES sobre Ômicron:"Testar, vacinar e máscaras por mais tempo"

Ômicron: Anvisa investiga caso de brasileiro com Covid que foi para África do Sul

Pedro Lang

Formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Começou a carreira operando ações na antiga corretora do Banestes e desde 2016 é chefe da mesa de renda variável da Valor Investimentos, onde se tornou sócio em 2018. É um dos responsáveis pelo comitê de alocação de ativos. CFA® Program participant, CFA Institute.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados