Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia brasileira

O mercado está refém da polarização política para 2022

De hoje até outubro próximo, no entanto, algumas variáveis se apresentarão como decisivas enquanto portadoras de potencial de provocar mudanças

Públicado em 

06 nov 2021 às 02:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

É comum o mercado antecipar-se às expectativas, precificando-as. Estamos aqui nos referindo a mercado no sentido genérico e amplo. Uma instituição que, em tese, e num sistema capitalista, portanto de livre mercado, tem a função precípua de orientar a alocação de recursos de forma, também em tese, mais eficiente. Tem lá suas imperfeições, mas, mesmo nas suas deficiências, mostra-se adequado em pautar-se em cenários mais prováveis, mesmo que ao fazer isso possa contribuir para que os mesmo se confirmem: princípio da profecia autorrealizável.
O cenário econômico para 2022 parece-nos já dado e precificado, ao preço do momento. Não se prevê nada de extraordinário ou grandes variações do que já se projeta agora. A economia certamente chegará lá mais debilitada do que está hoje. Diferentemente do cenário político, cujo desfecho final ainda se mostra imprevisível, sem nitidez, porém refém da polarização Lula-Bolsonaro. Aliás, polarização esta que também toma o próprio mercado como refém, até que algo de extraordinário aconteça.
De hoje até outubro próximo, no entanto, algumas variáveis se apresentarão como decisivas enquanto portadoras de potencial de provocar mudanças, especialmente no cenário político. Dentre estas, a inflação poderá ter papel preponderante em razão do seu poder de impactar negativamente camadas da população menos protegidas, principalmente pelo fato de “roubar-lhes” poder de compra de seus rendimentos, mesmo que estes possam ser providos pelo Estado, sob a forma de auxílio.

Veja Também

Como o furo no teto de gastos se transforma em furo no bolso

Consumo mundial de café está em alta, mas causa impactos

Entenda o fator político da inflação brasileira

À inflação outros coadjuvantes se juntarão, tais como a ausência de poder de impulso da economia, desemprego nas alturas, que deverá manter-se na faixa dos 13%, juros e câmbio em alta, investimentos privados em queda. Já há quem projete o crescimento da economia em 0,5%, bem abaixo do que se projetava meses atrás.
Em suma, o ambiente geral não se mostra favorável a um cenário melhor do que se projeta agora para a economia. Isso pelo menos enquanto não se vislumbre a perspectiva de um rompimento do que podemos chamar de uma verdadeira “jaula de ferro” que nos impõe o cenário na política.
A “tensão”, portanto, será a tônica a presidir o comportamento do mercado, e tudo que dele decorre, até que se reduza a densa opacidade a obstruir a amplitude e alcance da visão no horizonte mais próximo. Por enquanto, ficamos reféns da polarização.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados