Os perversos conflitos de interesses no mercado financeiro: como se proteger?

Do gerente de banco ao consultor de investimentos, planejador financeiro e assessor de investimentos. A evolução do mercado financeiro no Brasil passou por grandes transformações nos últimos 20 anos, reduzindo conflitos de interesse antigos e criando novos.



Em um primeiro momento, as corretoras disponibilizaram produtos até então restritos a grandes bolsos, melhorando o acesso do público e reduzindo o monopólio dos bancos. Em seguida, um batalhão de assessores de investimentos fomentou o interesse dos brasileiros no mercado financeiro e, nesse processo, as comissões pagas na distribuição de produtos introduziram um novo e importante conflito de interesse.

Saindo das metas dos gerentes bancários, muitos investidores se viram reféns dos produtos indicados por assessores remunerados por comissões. Alocações ruins, produtos caros e perdas financeiras sufocaram a rentabilidade esperada.

Buscando solucionar essa questão, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabeleceu a Resolução CVM nº 178 de 2023, que flexibilizou o modelo de remuneração dos assessores de investimentos. Assim como consultores e planejadores financeiros, atualmente os assessores também podem ser remunerados unicamente por alíquotas fixas (normalmente 1% ao ano sobre o patrimônio investido). Algo semelhante à taxa de administração de fundos de investimentos.

Esse novo modelo, também conhecido como fee fixo, trouxe mais transparência sobre o custo do serviço de assessoria, bem como eliminou o conflito de interesse na distribuição de produtos.

Um assessor bem-intencionado se encontra em uma posição delicada no modelo comissionado, pois precisa equilibrar sua própria sustentabilidade financeira com o que é bom para o cliente. A busca por esse equilíbrio adiciona um gasto de tempo na tomada de decisão, inexistente no modelo fee fixo. Dessa forma, sem se preocupar com comissões, o assessor consegue se dedicar exclusivamente à rentabilidade da carteira e ao crescimento do patrimônio do cliente, pois são as únicas formas de aumentar sua própria remuneração no fee fixo.

Analogamente, em uma consulta médica, caso a única remuneração do profissional seja proveniente da medicação prescrita, o paciente pode correr sérios riscos de saúde e bons médicos teriam dificuldade de prosperar financeiramente, ao contrário de profissionais mal intencionados.

No modelo comissionado, profissionais conflitados enriquecem. Bons profissionais, não. Antes do modelo fee fixo, muitos assessores de alta qualidade se viram obrigados a abandonar o mercado por dificuldade financeira. Hoje, é possível contar com assessores de investimento genuinamente interessados em entregar o melhor para seus clientes (e financeiramente incentivados a isso).

Em todo esse contexto, o cliente tem uma importante responsabilidade: a escolha do modelo de remuneração. Diante da sensação de gratuidade do modelo comissionado, muitos deles submetem seu patrimônio à assessoria de profissionais conflitados ou, pior, deixam de ser atendidos por excelentes assessores que não desejam mais atender seus clientes com repasse de comissões.

