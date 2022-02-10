Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Psicologia financeira

Como saber qual é o momento certo de comprar e vender ações?

Comprar na baixa e vender na alta. Por que isso é tão difícil de executar? A psicologia financeira pode explicar o comportamento dos investidores ao escolher o momento (certo ou errado) de comprar ou vender determinados ativos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:06

Públicado em 

10 fev 2022 às 09:06
Lélio Monteiro

Colunista

Lélio Monteiro

“Compre ao som dos canhões, venda ao som das trombetas”. A famosa frase do respeitadíssimo investidor norte-americano Warren Buffet, principal acionista da lendária empresa Berkshire Hathaway, nos mostra que o timing de entrada e saída é muito importante para os investidores que participam do mercado de ações. E nos lembra que o momento certo de comprar pode ser aquele que todos consideram o momento errado, ou seja, quando as Bolsas ou as ações sofrem com vendas e quedas nas cotações.
Cabe lembrar que a filosofia de investimento de Warren Buffet começa com a compra de empresas sólidas, promissoras, cujos negócios sejam bem compreendidos pelo investidor, e passa por escolher os ativos dentre aqueles que tenham um maior valor em relação ao preço pago.
“Comprar ao som dos canhões” não significa que devemos comprar ações ruins que estão em um momento ruim, mas sinaliza que os movimentos do mercado podem ser contrários à lógica e exagerados, e que é preciso, portanto, entender o que explica esse comportamento.
Um dos traços mais comuns do comportamento humano e que é amplamente estudado pela psicologia financeira é a tendência de reproduzir o que aconteceu no passado nas projeções de futuro. É o que faz os investidores escolherem alocar seus recursos nos investimentos que renderam mais em um passado recente, sejam fundos, ações ou títulos de renda fixa, e projetar a rentabilidade passada na rentabilidade futura.
Mercado de ações: touro e urso
Mercado de ações: touro e urso Crédito: Vecteezy
No caso de ações ou da Bolsa como um todo, esse comportamento pode fazer com que os investidores queiram comprar quando a Bolsa sobe, na alta, por acreditar na continuidade da subida das cotações, ou vender quando a Bolsa cai, na baixa, simplesmente porque acreditam que o movimento recente de queda deverá se perpetuar no instante seguinte.

Veja Também

O 1º passo para o investidor é saber aonde quer chegar ao poupar

O 2º passo do investidor é conhecer (e respeitar) seu próprio perfil

O 3º passo do investidor é diversificar seus investimentos; veja dicas

Por isso é muito comum que em tempos de bonança cada vez mais os investidores se mostrem corajosos, e queiram comprar ações porque não podem ficar fora da alta que esteja ocorrendo. É o mesmo comportamento dos investidores desesperados para vender quando a Bolsa cai. Em ambos os casos, a tendência de reproduzir o passado nas projeções de futuro impedem que o investidor aja com prudência e paciência, analisando friamente a atratividade do que se quer comprar e sendo igualmente frio para realizar o lucro quando for a hora certa.
Falando desta forma racional, nos parece óbvio o que deve ser feito, mas na hora da verdade a natureza humana nos faz ser mais emocionais do que deveríamos.

Veja Também

Como é calculado o preço de uma criptomoeda e como acreditar nesse mercado?

“Comprar ao som dos canhões” não significa apenas comprar barato, mas lutar contra a nossa natureza e fazer o contrário do que todo mundo possa estar fazendo. “Vender ao som das trombetas” significa vender as suas ações quando todo mundo quer comprar, tendo aquele sentimento incontrolavelmente desagradável de ficar de fora da Bolsa quando parece ser o melhor momento para estar comprado.
Ao dominar a nossa emoção, desenvolvendo o conhecimento e aproveitando as experiências para amadurecer como investidor, procuramos tomar decisões cada vez mais racionais e baseadas em dados e informação, comprando o que realmente está atrativo, e tendo coragem para vender na hora certa. É fácil falar, e difícil fazer, porque estaremos navegando no sentido contrário da maioria, remando contra a maré. Mas essa sempre será uma das principais chaves do sucesso para o investidor em ações.

Leia mais colunas Seu Dinheiro

Aproveitem a euforia da renda fixa, pois o mercado é cíclico

Golpes bancários: conheça os principais e saiba como se prevenir

Renda fixa vira saída com alta da Selic, mas é bom diversificar investimentos

Como fica o crédito imobiliário com a alta da taxa Selic?

Estrangeiros surfam na bolsa brasileira enquanto investidor doméstico patina

Lélio Monteiro

Administrador de Empresas (UERJ), pós-graduado em Engenharia Econômica (UERJ), certificado CFP® e Ancord. 21 anos de carreira no mercado financeiro, com passagens pelo atendimento Private, Alta Renda, Gestora de Recursos, Tesouraria e Educadoria Corporativa. Desde 2018, sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES.

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Investimentos Mercado Financeiro Bolsa de Valores Lélio Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo
Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri
Imagem de destaque
Baunilha na perfumaria: entenda por que a nota mais clássica voltou a ser tendência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados