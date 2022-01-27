O 3° passo do investidor é diversificar seus investimentos; veja dicas

Para o investidor conservador, que prioriza a Renda Fixa, diversificação é importante principalmente para diluir a concentração dos emissores de títulos. Para exemplificar, é melhor alocar em diversos CDB/LCA/LCIs de bancos diferentes do que em um só de apenas um banco.

Precisamos, neste caso, lembrar que o risco destes títulos está ligado à capacidade do banco de honrá-los, portanto existe um risco de crédito a que estamos sujeitos. Diluir os emissores significa diminuir consideravelmente este risco.

Diversificar investimentos é dica importante Crédito: Getty Images/iStockphoto

Também é possível diversificar, na Renda Fixa, entre diferentes índices, sejam pós-fixados, prefixados, ou atrelados à inflação, e dessa forma obter um retorno mais consistente no médio e longo prazo, sempre observando o perfil do investidor.

No caso de clientes mais arrojados, a diversificação, conforme observa a Teoria da Carteira de Markowitz, pode agir anulando parcialmente a volatilidade total da carteira, através da descorrelação de investimentos. Um exemplo prático: o Ibovespa tem, historicamente, uma volatilidade em torno de 20% ou mais em 12 meses. Este índice é composto por dezenas de ações. Mas, se observarmos a volatilidade isolada de uma ação específica que faça parte do índice Ibovespa, ela pode superar em muito os 20%, chegando até a 30, 40% ou mais, em 12 meses.