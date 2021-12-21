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Finanças

Canal Seu Dinheiro de A Gazeta ganha mais três colunistas

Isis Parteli, Vicente Duarte e Lélio Monteiro são os novos colunistas, que vão abordar temas como investimentos, produtos bancários e inovação

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 13:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 dez 2021 às 13:39
Especialistas em economia e finanças: Vicente Duarte, Isis Parteli e Lélio Monteiro.
Especialistas em economia e finanças: Vicente Duarte, Isis Parteli e Lélio Monteiro vão dar dicas aos leitores Crédito: Divulgação / Montagem A Gazeta
O time de colunistas do Canal Seu Dinheiro de A Gazeta ganhou reforço. O espaço, que já contava com seis especialistas, agora vai receber três novos colunistas, Isis Parteli, Vicente Duarte e Lélio Monteiro, que vão abordar temas como investimentos, produtos bancários, inovação, entre outros, para criar conteúdos mais didáticos e trazer dicas para quem quer organizar suas finanças e se tornar um investidor.
coluna já é assinada por Neyla Tardin, Renan Lima, Romero Oliveira, Pedro Lang, Luiz Alberto Caser e Flávio Pereira Mattedi, e, agora, outros nomes de peso entram para completar e expandir os conhecimentos para outras áreas.

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O Superintendente de Meios de Pagamento, Investimentos e Inovação do Banestes, Vicente Duarte, vai trazer a sua experiência de 14 anos atuando no setor bancário para dar dicas de relacionamento entre clientes com os produtos bancários. A primeira coluna dele será publicada nesta terça (21).
"Eu venho para trazer uma visão do setor bancário e os seus produtos, investimentos, créditos, meios de pagamento, além de dicas para não cair em golpes e utilizar aplicativos de bancos, Pix, e outros meios digitais de forma segura"
Vicente Duarte - Superintendente de Meios de Pagamento, Investimentos e Inovação do Banestes
Duarte também pretende abordar temas da economia nacional e internacional, traçando um paralelo com o mundo dos investimentos, mas também a forma como essas variáveis podem influenciar o dia a dia. Vamos falar de mercado financeiro, inflação, Taxa Selic, e outros temas da macroeconomia e trazer de que forma isso afeta o dia a dia das pessoas.
O assessor de investimentos e sócio da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro é especialista em mercado financeiro e cenário econômico, além de ter atuado em cursos de Consultoria em Investimentos Financeiros e Proteção Financeira com Derivativos. Ele pretende usar essa experiência didática para abordar lições e dicas para quem quer ser investidor.

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"Existe um comportamento do investidor, uma psicologia por trás. Então vamos dar dicas para pensar e planejar como um investidor, ter uma visão do que você pode esperar, e dos seus objetivos"
Lélio Monteiro - Sócio da Pedra Azul Investimentos e assessor de investimentos
Lélio afirma que educação financeira é essencial para que os investidores não se tornem uma presa fácil para bancos e instituições financeiras. Quando se trata de uma relação entre banco e cliente, existe um conflito de interesses. Aqui nós vamos tratar esses temas com transparência, para que o investidor tenha conhecimento e não fique na mão do mercado.
A líder da área de Criatividade e Inovação do Banestes, Isis Parteli, no dia a dia tem o desafio de conectar inovação e tecnológica no mercado financeiro, e esse é o desafio que ele pretende trazer em suas colunas.
Neyla Tardin, Pedro Lang, Renan Lima, Luiz Alberto Caser, Romero Oliveira e Flávio Mattedi assinarão coluna Seu Dinheiro
Neyla Tardin, Pedro Lang, Renan Lima, Luiz Alberto Caser, Romero Oliveira e Flávio Mattedi assinarão coluna Seu Dinheiro Crédito: Divulgação/Montagem: Caroline Freitas
"Vamos conectar o que está acontecendo de inovação nos bancos com os clientes. O que é carteiras digitais, Pix, open bank, fintechs, moedas digitais, e outras inovações, e que benefícios e diferenciais elas trazem na prática"
Isis Parteli - Líder da área de Criatividade e Inovação do Banestes
Para Isis, que atua há mais de 17 anos no setor bancário, esse conhecimento precisa ser didático e acessível para todos. Vai ser um conteúdo sem tecnês, em uma linguagem que as pessoas entendam de como essas tecnologias evoluem para melhorar a experiência de quem usa, e não para complicar, pontua.

CONFIRA O CALENDÁRIO DOS COLUNISTAS

Leia as colunas Seu Dinheiro

Luiz Alberto Caser: Perda fixa ou renda fixa? Investimentos fora da Bolsa têm seu valor

Neyla Tardin: Inflação deve continuar a pesar no bolso do consumidor e do investidor

Flávio Mattedi: Conhece a renda fixa? Saiba a importância dela no planejamento financeiro

Romero Oliveira: Bolsa enfrenta perdas, mas lucro de empresas abre caminho para o investidor

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