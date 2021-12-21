Canal Seu Dinheiro de A Gazeta ganha mais três colunistas

Especialistas em economia e finanças: Vicente Duarte, Isis Parteli e Lélio Monteiro vão dar dicas aos leitores Crédito: Divulgação / Montagem A Gazeta

A Gazeta ganhou reforço. O espaço, que já contava com seis especialistas, agora vai receber três novos colunistas, Isis Parteli, Vicente Duarte e Lélio Monteiro, que vão abordar temas como investimentos, produtos bancários, inovação, entre outros, para criar conteúdos mais didáticos e trazer dicas para quem quer organizar suas finanças e se tornar um investidor. O time de colunistas do Canal Seu Dinheiro deganhou reforço. O espaço, que já contava com seis especialistas, agora vai receber três novos colunistas, Isis Parteli, Vicente Duarte e Lélio Monteiro, que vão abordar temas como investimentos, produtos bancários, inovação, entre outros, para criar conteúdos mais didáticos e trazer dicas para quem quer organizar suas finanças e se tornar um investidor.

O Superintendente de Meios de Pagamento, Investimentos e Inovação do Banestes, Vicente Duarte, vai trazer a sua experiência de 14 anos atuando no setor bancário para dar dicas de relacionamento entre clientes com os produtos bancários. A primeira coluna dele será publicada nesta terça (21).

"Eu venho para trazer uma visão do setor bancário e os seus produtos, investimentos, créditos, meios de pagamento, além de dicas para não cair em golpes e utilizar aplicativos de bancos, Pix, e outros meios digitais de forma segura" Vicente Duarte - Superintendente de Meios de Pagamento, Investimentos e Inovação do Banestes

Duarte também pretende abordar temas da economia nacional e internacional, traçando um paralelo com o mundo dos investimentos, mas também a forma como essas variáveis podem influenciar o dia a dia. Vamos falar de mercado financeiro, inflação, Taxa Selic , e outros temas da macroeconomia e trazer de que forma isso afeta o dia a dia das pessoas.

O assessor de investimentos e sócio da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro é especialista em mercado financeiro e cenário econômico, além de ter atuado em cursos de Consultoria em Investimentos Financeiros e Proteção Financeira com Derivativos. Ele pretende usar essa experiência didática para abordar lições e dicas para quem quer ser investidor.

"Existe um comportamento do investidor, uma psicologia por trás. Então vamos dar dicas para pensar e planejar como um investidor, ter uma visão do que você pode esperar, e dos seus objetivos" Lélio Monteiro - Sócio da Pedra Azul Investimentos e assessor de investimentos

Lélio afirma que educação financeira é essencial para que os investidores não se tornem uma presa fácil para bancos e instituições financeiras. Quando se trata de uma relação entre banco e cliente, existe um conflito de interesses. Aqui nós vamos tratar esses temas com transparência, para que o investidor tenha conhecimento e não fique na mão do mercado.

A líder da área de Criatividade e Inovação do Banestes, Isis Parteli, no dia a dia tem o desafio de conectar inovação e tecnológica no mercado financeiro, e esse é o desafio que ele pretende trazer em suas colunas.

Neyla Tardin, Pedro Lang, Renan Lima, Luiz Alberto Caser, Romero Oliveira e Flávio Mattedi assinarão coluna Seu Dinheiro Crédito: Divulgação/Montagem: Caroline Freitas

"Vamos conectar o que está acontecendo de inovação nos bancos com os clientes. O que é carteiras digitais, Pix, open bank, fintechs, moedas digitais, e outras inovações, e que benefícios e diferenciais elas trazem na prática" Isis Parteli - Líder da área de Criatividade e Inovação do Banestes

Para Isis, que atua há mais de 17 anos no setor bancário, esse conhecimento precisa ser didático e acessível para todos. Vai ser um conteúdo sem tecnês, em uma linguagem que as pessoas entendam de como essas tecnologias evoluem para melhorar a experiência de quem usa, e não para complicar, pontua.

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