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Isis Parteli

Black Friday: 5 dicas para aproveitar os descontos sem cair em golpes

Veja cuidados para estar preparado financeiramente para não comprometer sua saúde financeira e ter atenção redobrada para não cair em armadilhas

Públicado em 

07 nov 2023 às 09:01
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Black Friday, compras, desconto
Neste ano, a Black Friday acontece no dia 24 de novembro Crédito: Pexels
O mês de novembro chegou e com ele as promoções de Black Friday. Apesar desse evento ter surgido nos Estados Unidos, a realização de promoções também se consolidou aqui no Brasil, com ofertas de descontos em lojas físicas e on-line.
A Black Friday sempre cai na última sexta-feira de novembro e, neste ano, será no próximo dia 24. Entretanto, muitas empresas já aproveitam para antecipar as ofertas e promovem uma semana inteira de descontos — Black Week — ou até mesmo um mês inteiro de descontos — Black November.

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Aproveitar os descontos para fazer compras que já estavam previstas é uma boa oportunidade, mas é importante estar preparado financeiramente para não comprometer sua saúde financeira e ter atenção redobrada para não cair em golpes.
Portanto, se você quer aproveitar as ofertas da Black Friday com segurança, fique atento:

01

Pesquise e acompanhe os preços

Verifique e acompanhe os preços do produto desejado antes mesmo do início da Black Friday, para que você possa comparar e avaliar se, de fato, estão mais acessíveis. Assim, você evita adquiri-lo com preços superfaturados e descontos enganosos, o famoso “metade do dobro”.

02

Tome cuidado com promoções “imperdíveis”

Sempre desconfie de sites com ofertas tentadoras, especialmente se forem de lojas desconhecidas. Em caso de compra on-line, priorize sites conhecidos e consulte a reputação do fornecedor antes de realizar a compra. Você pode pesquisar na lista do Procon ou no Reclame Aqui.

03

Fique atento às ofertas por e-mail e nas redes sociais

Tenha atenção com ofertas recebidas no e-mail, SMS e redes sociais. Os golpistas podem usar esse tipo de abordagem para coletar seus dados. Esse tipo de golpe é chamado de phishing e é um dos mais comuns da internet. Nas redes sociais, vale redobrar a atenção com promoções e anúncios feitos em stories no Instagram ou status no Whatsapp. Nesse tipo de golpe, é feito o anúncio de produtos bem abaixo do preço de mercado e, após realizar o Pix, a entrega do produto não ocorre.

04

Verifique se o site da compra é confiável

Para evitar cair em golpes, opte por comprar em sites conhecidos. Os fraudadores costumam criar páginas falsas que se parecem com sites reais, mas com pequenas variações no nome, como uma letra ou uma palavra a mais. Outro ponto importante é observar se, na página, existe um símbolo de cadeado no endereço na parte superior. Esse símbolo indica que seus dados estão seguros. Além disso, busque sempre usar redes wi-fi conhecidas e protegidas para preservar suas informações, inclusive os dados do seu cartão de crédito.

05

Fique de olho nos pagamentos por boleto

Um golpe comum na Black Friday é o envio de boletos falsos por e-mail. Por isso, é importante ter atenção se o boleto recebido realmente é devido. Ao realizar o pagamento, verifique sempre o nome do emissor e o valor do boleto.
Caso a Black Friday seja uma oportunidade para adquirir algo que realmente é necessário para você e esteja previsto no seu orçamento, aproveite os descontos sem descuidar da segurança.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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