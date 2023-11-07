Black Friday: 5 dicas para aproveitar os descontos sem cair em golpes

01

Pesquise e acompanhe os preços

Verifique e acompanhe os preços do produto desejado antes mesmo do início da Black Friday, para que você possa comparar e avaliar se, de fato, estão mais acessíveis. Assim, você evita adquiri-lo com preços superfaturados e descontos enganosos, o famoso “metade do dobro”.

02

Tome cuidado com promoções “imperdíveis”

Sempre desconfie de sites com ofertas tentadoras, especialmente se forem de lojas desconhecidas. Em caso de compra on-line, priorize sites conhecidos e consulte a reputação do fornecedor antes de realizar a compra. Você pode pesquisar na lista do Procon ou no Reclame Aqui.

03

Fique atento às ofertas por e-mail e nas redes sociais

Tenha atenção com ofertas recebidas no e-mail, SMS e redes sociais. Os golpistas podem usar esse tipo de abordagem para coletar seus dados. Esse tipo de golpe é chamado de phishing e é um dos mais comuns da internet. Nas redes sociais, vale redobrar a atenção com promoções e anúncios feitos em stories no Instagram ou status no Whatsapp. Nesse tipo de golpe, é feito o anúncio de produtos bem abaixo do preço de mercado e, após realizar o Pix, a entrega do produto não ocorre.

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Verifique se o site da compra é confiável

Para evitar cair em golpes, opte por comprar em sites conhecidos. Os fraudadores costumam criar páginas falsas que se parecem com sites reais, mas com pequenas variações no nome, como uma letra ou uma palavra a mais. Outro ponto importante é observar se, na página, existe um símbolo de cadeado no endereço na parte superior. Esse símbolo indica que seus dados estão seguros. Além disso, busque sempre usar redes wi-fi conhecidas e protegidas para preservar suas informações, inclusive os dados do seu cartão de crédito.

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Fique de olho nos pagamentos por boleto