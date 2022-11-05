Esquenta Black Friday: saiba como não cair em pegadinhas e golpes

A Black Friday, megaliquidação que dá o pontapé inicial para a temporada mais movimentada do comércio, neste ano acontece em 25 de novembro. Diversas lojas já iniciaram um tipo de “esquenta”, com promoções antecipadas. Para não cair em golpes e pegadinhas, é preciso tomar alguns cuidados com as ofertas.

O megaevento de compras é um dos períodos em que criminosos mais se aproveitam para aplicar golpes nos consumidores, roubar dados pessoais e dinheiro.

Black Friday: megaliquidação acontece em 25 de novembro Crédito: Pexels

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que, principalmente neste período, é importante redobrar a atenção. Do contrário, o que à primeira vista parece uma oportunidade para comprar com desconto, pode acabar se transformando em prejuízo.

O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini, destaca: “Quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de ofertas para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais.”

Ele pontua ainda que, nesta época do ano, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, além da criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais.

A expectativa é de que a Black Friday 2022 movimente R$ 6,5 bilhões em vendas, apenas no e-commerce brasileiro, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Seja em lojas virtuais ou físicas, é preciso ter cuidado também com falsas promoções.

Há empresas que reajustam os preços e depois vendem os mesmos produtos pela "metade do dobro". O ideal é fazer uma pesquisa de preços nas semanas que antecedem a megaliquidação para não ser iludido ao efetuar as compras.

Na internet, o Buscapé , assistente de compras inteligentes, por exemplo, permite acompanhar as variações de preço de produtos selecionados durante determinado período de tempo. Assim, é possível ter dimensão do desconto, se é que existe.

Confira as dicas para não cair em golpes

Cuidados com compras online

Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em comentários de clientes que já utilizaram as plataformas;

Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários;

Sempre utilize, em seu computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado;

Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções;

Sempre cheque políticas de troca e devoluções das lojas.

Esquenta Black Friday: em período de ofertas, é preciso redobrar cuidados Crédito: Pexels

Atenção nas redes sociais e com perfis falsos

Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes que geram grandes prejuízos, tática muito usada em redes sociais;

Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday;

Golpistas criam perfis de lojas famosas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores.

Fique atento na hora de pagar com Pix e boletos

Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência;

Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída;

Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras online;

Se for fazer uma compra presencial, sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha. Também sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu cartão.

Cuidados com links