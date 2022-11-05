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Pela metade do dobro

Esquenta Black Friday: saiba como não cair em pegadinhas e golpes

O megaevento de compras em novembro é um dos períodos em que criminosos mais se aproveitam das ofertas para aplicar golpes nos consumidores, roubar dados e dinheiro
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 nov 2022 às 13:07

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 13:07

A Black Friday, megaliquidação que dá o pontapé inicial para a temporada mais movimentada do comércio, neste ano acontece em 25 de novembro. Diversas lojas já iniciaram um tipo de “esquenta”, com promoções antecipadas. Para não cair em golpes e pegadinhas, é preciso tomar alguns cuidados com as ofertas.
O megaevento de compras é um dos períodos em que criminosos mais se aproveitam para aplicar golpes nos consumidores, roubar dados pessoais e dinheiro.
Black Friday: megaliquidação acontece em 25 de novembro
Black Friday: megaliquidação acontece em 25 de novembro Crédito: Pexels
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que, principalmente neste período, é importante redobrar a atenção. Do contrário, o que à primeira vista parece uma oportunidade para comprar com desconto, pode acabar se transformando em prejuízo.
O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini, destaca: “Quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de ofertas para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais.”
Ele pontua ainda que, nesta época do ano, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, além da criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais.

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Em alta, golpes virtuais entram na mira do crime organizado

A expectativa é de que a Black Friday 2022 movimente R$ 6,5 bilhões em vendas, apenas no e-commerce brasileiro, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Seja em lojas virtuais ou físicas, é preciso ter cuidado também com falsas promoções.
Há empresas que reajustam os preços e depois vendem os mesmos produtos pela "metade do dobro". O ideal é fazer uma pesquisa de preços nas semanas que antecedem a megaliquidação para não ser iludido ao efetuar as compras.
Na internet, o Buscapé, assistente de compras inteligentes, por exemplo, permite acompanhar as variações de preço de produtos selecionados durante determinado período de tempo. Assim, é possível ter dimensão do desconto, se é que existe.

Confira as dicas para não cair em golpes

Cuidados com compras online

  • Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em comentários de clientes que já utilizaram as plataformas;
  • Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários;
  • Sempre utilize, em seu computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado;
  • Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções;
  • Sempre cheque políticas de troca e devoluções das lojas.
Black Friday
Esquenta Black Friday: em período de ofertas, é preciso redobrar cuidados Crédito: Pexels

Atenção nas redes sociais e com perfis falsos

  • Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes que geram grandes prejuízos, tática muito usada em redes sociais;
  • Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday;
  • Golpistas criam perfis de lojas famosas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores.

Fique atento na hora de pagar com Pix e boletos

  • Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência;
  • Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída;
  • Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras online;
  • Se for fazer uma compra presencial, sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha. Também sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu cartão. 

Cuidados com links

  • Ao usar sites de busca, verificar cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores usam “links falsos patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas;
  • Tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acesse o site digitando os dados no navegador e não clicando.
  • Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br.

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