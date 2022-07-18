Chance de cair em golpe no ES hoje é 4 vezes maior do que há 4 anos

Você já deve ter ouvido a expressão “fulano é o maior 171”. Essa gíria é utilizada quando queremos falar que alguém não é confiável, mente e é mau caráter, mas talvez você não saiba que a origem dessa expressão é justamente o estelionato. Crime este que está previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, daí surgiu o apelido para golpistas e fraudadores.
Art. 171
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que os casos de estelionato quadruplicaram nos últimos quatro anos. Em 2018 foram registradas 7.272 ocorrências em todo o Estado, esse número saltou para 29.915 no ano passado. Isso significa que sua chance de cair em um golpe hoje, em 2022, pode ser 300% maior do que em 2018.
Entre os crimes mais comuns aqui no Estado estão os golpes do falso assessor de investimento, do ressarcimento de taxa, do falso motoboy ou cartão clonado, da troca do cartão, do intermediador de vendas e do bilhete premiado.
Os números de fraudes contra consumidores, no entanto, não estimam as armadilhas feitas por meio eletrônicos, de acordo com o anuário. Então, levando em consideração os golpes aplicados no mundo virtual, o número de prejudicados pode ser ainda maior.
Uma das justificativas para o aumento de casos de estelionato foi o crescimento do uso da internet por conta da Covid-19, segundo o Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. “Na pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais a tecnologia e isso despertou o interesse dos criminosos de desenvolver formas de cometer crimes”, contou. Ele destacou ainda que esse aumento é, infelizmente, uma tendência nacional.
MAS, AFINAL, O QUE PODE SER CONSIDERADO ESTELIONATO?
O delegado Douglas Vieira, Titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa), da Polícia Civil, explica que o crime de estelionato acontece quando alguém induz outra pessoa ao erro para obter uma vantagem ilegal.
“O estelionatário vai induzir a vítima ao erro ou mantê-la em erro sempre utilizando de meios fraudulentos para conseguir algum tipo de vantagem.”
Ele alerta que para ocorrer o crime, de fato, a vítima tem que ter o prejuízo financeiro e o estelionatário a vantagem ilícita, só somando esses dois fatores se configura o crime.
De acordo com o delegado, existe uma certa confusão para diferenciar o estelionato do furto mediante fraude. “Vale lembrar que no estelionato a vítima cai em um golpe. Ela entrega o bem para o golpista, não percebendo que está sendo enganada. Não é como em um furto mediante fraude, onde a vítima é distraída para que o criminoso furte, ou seja, em nenhum momento ela quis entregar o bem para quem furtou”, conclui o delegado.
O aposentado José Elon Gomes da Penha caiu no golpe da caixa misteriosa. Pagou aproximadamente R$ 100 e recebeu um produto de R$ 20 em troca.
A venda dessas “caixas misteriosas” está em alta na internet. Funciona da seguinte forma: uma empresa anuncia uma caixa em um determinado valor e promete que dentro dela terão produtos do valor que o cliente pagou ou até acima do valor. O José contou que estava esperando até um smartphone novo, mas isso não aconteceu e ele acabou no prejuízo.
A orientação para não cair em golpes assim é ficar cada vez mais atento, pois os criminosos estão mais audaciosos e criativos. Todos os dias surgem novos tipos de golpes, o jeito para evitar ser uma vítima é conhecer os golpes para conseguir identificar quando estiver em uma situação suspeita.
CONHEÇA OS GOLPES MAIS COMUNS E FIQUE ATENTO!
Golpe do bilhete premiado
A vítima entrega valores para um falso assessor de investimentos acreditando que ele vai investir o dinheiro dela para obter rendimentos. Geralmente o criminoso apresenta exemplos de rendimentos, apresenta clientes, primeiro ganha a confiança da vítima, nas primeiras semanas ele chega a pagar rendimentos altos, mas quando a vítima investe mais dinheiro, ele some.
Criminosos ligam para a vítima informando que ela tem direito a um ressarcimento de diferenças ou atrasos acumulados no INSS. Eles pedem a senha e os dados do aposentado. Em seguida, sacam valores da conta da vítima. Outra possibilidade nesse golpe é solicitarem que a vítima deposite uma quantia para que o pagamento seja liberado.
Criminosos entram em contato com a vítima por telefone questionando se ela emprestou o cartão de crédito para alguém ou se ela utilizou esse cartão em outra localidade. A partir da resposta negativa, é solicitado que ela desligue o telefone e ligue para o número que fica no verso do cartão. Só que a ligação é falsa. Durante a ligação a vítima é avisada que alguém vai buscar o cartão dela, porém quem busca é um criminoso que passa a utilizar o cartão depois de forma ilegal. Esse golpe é muito comum em idosos.
Ao sair de uma agência bancária, a vítima é abordada por um suposto funcionário do banco. O bandido se passando por funcionário, explica que houve um erro na transação bancária e pede para ver o cartão da vítima. A vítima entrega o cartão e ele troca o cartão, entregando o cartão de uma outra pessoa. Geralmente o criminoso está bem vestido e com crachá falso.
A vítima anuncia um produto em um site de vendas e o criminoso entra em contato dizendo que tem interesse em comprar o produto anunciado e pede que a vítima tire o anúncio da plataforma. A vítima apaga, só que ele já salvou fotos do anúncio e com as informações ele cria um novo anúncio com um preço muito abaixo do mercado. O valor baixo atrai vários possíveis compradores. O que o bandido faz: Ele diz que vai efetuar a compra, mas que precisa usar o produto para pagar uma dívida dele com um cliente. Sendo assim, vai levar o cliente para ver o produto e pede silêncio ao dono do bem, prometendo uma comissão. Com o interessado ele também faz essa negociação. A venda é concluída, o dinheiro depositado na conta do bandido. No final, o interessado e o dono do bem são enganados.
A vítima é abordada por um homem que finge estar procurando uma caixa lotérica, outro criminoso aparece depois contando que possui um bilhete premiado e que não pode receber o prêmio todo porque a sua religião não permite. A única coisa que ele pede em troca é uma quantia em dinheiro menor que o valor do prêmio. Lembrando que os criminosos são pessoas articuladas e bem vestidas.
SIGA AS DICAS PARA NÃO SER MAIS UMA VÍTIMA
- Não passe seus dados pessoais para estranhos seja por telefone, mensagem de texto ou redes sociais;
- Desconfie sempre de oferta de produtos com preços muito abaixo dos praticados no mercado;
- Não converse sobre propostas financeiras na rua;
- Não se engane com aparência, lembre que as aparências enganam. Geralmente criminosos estão bem vestidos;
- Não compartilhe fotos nem vídeos íntimos em redes sociais;
- Não entregue cartões ou bens para terceiros;
- Não aceite intermediação em vendas;
- Denuncie se desconfiar que alguém está cometendo esse tipo de crime (disque 181);
- Se cair em um golpe, procure a Polícia Civil, faça o boletim de ocorrência e vá a uma delegacia para receber orientações.