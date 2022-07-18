Chance de cair em golpe no ES hoje é 4 vezes maior do que há 4 anos

Golpe do bilhete premiado

A vítima entrega valores para um falso assessor de investimentos acreditando que ele vai investir o dinheiro dela para obter rendimentos. Geralmente o criminoso apresenta exemplos de rendimentos, apresenta clientes, primeiro ganha a confiança da vítima, nas primeiras semanas ele chega a pagar rendimentos altos, mas quando a vítima investe mais dinheiro, ele some.

Criminosos ligam para a vítima informando que ela tem direito a um ressarcimento de diferenças ou atrasos acumulados no INSS. Eles pedem a senha e os dados do aposentado. Em seguida, sacam valores da conta da vítima. Outra possibilidade nesse golpe é solicitarem que a vítima deposite uma quantia para que o pagamento seja liberado.

Criminosos entram em contato com a vítima por telefone questionando se ela emprestou o cartão de crédito para alguém ou se ela utilizou esse cartão em outra localidade. A partir da resposta negativa, é solicitado que ela desligue o telefone e ligue para o número que fica no verso do cartão. Só que a ligação é falsa. Durante a ligação a vítima é avisada que alguém vai buscar o cartão dela, porém quem busca é um criminoso que passa a utilizar o cartão depois de forma ilegal. Esse golpe é muito comum em idosos.

Ao sair de uma agência bancária, a vítima é abordada por um suposto funcionário do banco. O bandido se passando por funcionário, explica que houve um erro na transação bancária e pede para ver o cartão da vítima. A vítima entrega o cartão e ele troca o cartão, entregando o cartão de uma outra pessoa. Geralmente o criminoso está bem vestido e com crachá falso.

A vítima anuncia um produto em um site de vendas e o criminoso entra em contato dizendo que tem interesse em comprar o produto anunciado e pede que a vítima tire o anúncio da plataforma. A vítima apaga, só que ele já salvou fotos do anúncio e com as informações ele cria um novo anúncio com um preço muito abaixo do mercado. O valor baixo atrai vários possíveis compradores. O que o bandido faz: Ele diz que vai efetuar a compra, mas que precisa usar o produto para pagar uma dívida dele com um cliente. Sendo assim, vai levar o cliente para ver o produto e pede silêncio ao dono do bem, prometendo uma comissão. Com o interessado ele também faz essa negociação. A venda é concluída, o dinheiro depositado na conta do bandido. No final, o interessado e o dono do bem são enganados.