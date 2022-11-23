Black Friday: 15 dicas para não cair em golpes e falsos descontos na internet

Uma das datas mais aguardadas pelos consumidores que buscam adquirir produtos com desconto, a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (25), também é uma das liquidações mais visadas por golpistas, principalmente em se tratando de compras pela internet.
Apesar de diversas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo de novembro, as ofertas da megaliquidação — que surgiu nos Estados Unidos, mas já virou tradição no comércio brasileiro — se intensificam com a proximidade da última sexta do mês.
O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), Adriano Volpini, pontua que os clientes são bombardeados com ofertas por todos os lados, e quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de promoções para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a chamada “engenharia social”, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.
“Os bandidos usam a tática da urgência nos consumidores, dizem que há uma grande oportunidade de compra com valor muito vantajoso e pedem que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Sempre desconfie deste tipo de abordagem.”
Nesta época, são comuns, por exemplo, abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais.
A recomendação geral é para não clicar nos links e sempre realizar a busca do site oficial da loja para verificar se realmente aquela promoção existe.
O diretor ainda alerta que é preciso tomar muito cuidado nas redes sociais. O consumidor deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores sobre as compras e prazos de entregas.
Confira a seguir 15 dicas para fazer compras seguras na internet na Black Friday:
- Dê preferência aos sites conhecidos para as compras.
- Digite você mesmo o endereço da loja on-line no navegador de internet. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS.
- Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra, e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br.
- Pesquise a reputação de sites não conhecidos antes de comprar e sempre leia os comentários de clientes que já utilizaram as plataformas.
- Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos.
- Sempre desconfie de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos.
- Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções.
- Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras on-line. Ele pode ser cancelado facilmente em caso de suspeita de golpe.
- Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento.
- Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto.
- Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários.
- Verifique o valor do frete e o tempo de entrega. Com o valor do produto em promoção, muitas lojas podem aumentar o preço do frete, fazendo com que, no final das contas, o consumidor não economize ou economize menos do que pensa. Além disso, é fundamental verificar o tempo de entrega para que o produto realmente chegue a tempo da necessidade e expectativa do consumidor.
- Para evitar pagar pela “metade do dobro” ou cair em outras falsas promoções, monitore oscilações de preço do produto desejado. É possível verificar em sites como o Já Cotei e Buscapé.
- Antes de prosseguir com a compra, é fundamental verificar a política de troca da loja, caso o produto chegue ao destinatário com algum defeito.
- Verifique as especificações detalhadas do produto, para ter certeza se ele realmente atende ao que deseja. As imagens, na maioria das vezes, são ilustrativas, por isso a atenção deve ser redobrada.