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Megaliquidação

Black Friday: 15 dicas para não cair em golpes e falsos descontos na internet

Apesar de diversas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo de novembro, as ofertas da megaliquidação se intensificam com a proximidade da data; confira as dicas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 nov 2022 às 17:49

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 17:49

Black Friday
Black Friday acontece nesta sexta, 25 de novembro Crédito: Pexels
Uma das datas mais aguardadas pelos consumidores que buscam adquirir produtos com desconto, a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (25), também é uma das liquidações mais visadas por golpistas, principalmente em se tratando de compras pela internet.
Apesar de diversas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo de novembro, as ofertas da megaliquidação — que surgiu nos Estados Unidos, mas já virou tradição no comércio brasileiro — se intensificam com a proximidade da última sexta do mês. 

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O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), Adriano Volpini, pontua que os clientes são bombardeados com ofertas por todos os lados, e quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de promoções para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a chamada “engenharia social”, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.
“Os bandidos usam a tática da urgência nos consumidores, dizem que há uma grande oportunidade de compra com valor muito vantajoso e pedem que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Sempre desconfie deste tipo de abordagem.”
Nesta época, são comuns, por exemplo, abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais.
A recomendação geral é para não clicar nos links e sempre realizar a busca do site oficial da loja para verificar se realmente aquela promoção existe.
O diretor ainda alerta que é preciso tomar muito cuidado nas redes sociais. O consumidor deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores sobre as compras e prazos de entregas.

Confira a seguir 15 dicas para fazer compras seguras na internet na Black Friday:

  1. Dê preferência aos sites conhecidos para as compras. 
  2. Digite você mesmo o endereço da loja on-line no navegador de internet. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. 
  3. Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra, e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br.
  4. Pesquise a reputação de sites não conhecidos antes de comprar e sempre leia os comentários de clientes que já utilizaram as plataformas.
  5. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos.
  6. Sempre desconfie de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos.
  7. Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções.
  8. Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras on-line. Ele pode ser cancelado facilmente em caso de suspeita de golpe.
  9. Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento. 
  10. Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto.
  11. Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários.
  12. Verifique o valor do frete e o tempo de entrega. Com o valor do produto em promoção, muitas lojas podem aumentar o preço do frete, fazendo com que, no final das contas, o consumidor não economize ou economize menos do que pensa. Além disso, é fundamental verificar o tempo de entrega para que o produto realmente chegue a tempo da necessidade e expectativa do consumidor.
  13. Para evitar pagar pela “metade do dobro” ou cair em outras falsas promoções, monitore oscilações de preço do produto desejado. É possível verificar em sites como o Já Cotei e Buscapé.
  14. Antes de prosseguir com a compra, é fundamental verificar a política de troca da loja, caso o produto chegue ao destinatário com algum defeito.
  15. Verifique as especificações detalhadas do produto, para ter certeza se ele  realmente atende ao que deseja. As imagens, na maioria das vezes, são ilustrativas, por isso a atenção deve ser redobrada.

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