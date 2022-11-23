Black Friday: 15 dicas para não cair em golpes e falsos descontos na internet

Black Friday acontece nesta sexta, 25 de novembro Crédito: Pexels

Uma das datas mais aguardadas pelos consumidores que buscam adquirir produtos com desconto, a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (25), também é uma das liquidações mais visadas por golpistas, principalmente em se tratando de compras pela internet

Apesar de diversas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo de novembro, as ofertas da megaliquidação — que surgiu nos Estados Unidos, mas já virou tradição no comércio brasileiro — se intensificam com a proximidade da última sexta do mês.

O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), Adriano Volpini, pontua que os clientes são bombardeados com ofertas por todos os lados, e quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de promoções para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a chamada “engenharia social”, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.

“Os bandidos usam a tática da urgência nos consumidores, dizem que há uma grande oportunidade de compra com valor muito vantajoso e pedem que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Sempre desconfie deste tipo de abordagem.”

Nesta época, são comuns, por exemplo, abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais.

A recomendação geral é para não clicar nos links e sempre realizar a busca do site oficial da loja para verificar se realmente aquela promoção existe.

O diretor ainda alerta que é preciso tomar muito cuidado nas redes sociais. O consumidor deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores sobre as compras e prazos de entregas.

Confira a seguir 15 dicas para fazer compras seguras na internet na Black Friday: