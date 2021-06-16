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Veja os tratamentos que podem ser feitos com alinhadores ortodônticos

Técnica pode corrigir problemas como dentes tortos ou separados, mordidas abertas, entre outros
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 13:58

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 13:58

Segundo a ortodontista Flávia Machado, o tempo de tratamento ortodôntico depende sempre da complexidade de cada caso.
Segundo a ortodontista Flávia Machado, o tempo de tratamento ortodôntico depende sempre da complexidade de cada caso. Crédito: Flávia Machado/Divulgação
Os aparelhos fixos ganharam uma fama negativa, de ser um tratamento quase "eterno", desconfortável e apresentar um "sorriso metálico". Claro que a tecnologia na área odontológica avançou muito nos últimos anos, abrindo espaço também para aparelhos ortodônticos mais modernos.
É o caso dos alinhadores ortodônticos, que têm na marca Invisalign sua maior referência. Transparentes e removíveis, eles estão conquistando muita gente que precisa consertar o sorriso e são os “queridinhos” de adolescentes e adultos. Além das vantagens estéticas e de conforto, essa tecnologia é capaz de tratar muitos dos problemas que o aparelho fixo resolve, tais como dentes desalinhados.
De acordo com a ortodontista Flávia Machado, todos os tratamentos ortodônticos para que tenham previsibilidade no tempo de execução realizados, seja com aparelhos fixos, seja com alinhadores, devem observar, atentamente, alguns fatores. O primeiro deles é o diagnóstico correto do caso, através de um bom exame clínico dos dentes, da face e do sorriso, registros fotográfico e radiológico e, mais recentemente, o escaneamento dos arcos dentários.
"Feito o diagnóstico, o ortodontista, com sua experiência e expertise, deverá realizar o minucioso planejamento do tratamento, determinando quais dentes deverão ser movimentados e qual a melhor técnica a ser escolhida para cada paciente", explica.
Esses dois primeiros passos são de inteira responsabilidade do ortodontista, para que o tempo de tratamento seja o menor possível para determinado caso. Mas o paciente também tem grande participação nesse processo, segundo Flávia.
A ortodontista Flávia Machado explica que os alinhadores não requerem restrições alimentares, a fim de evitar danos, pois são removidos tanto durante as refeições como na hora de fazer a higienização.
A ortodontista Flávia Machado explica que os alinhadores não requerem restrições alimentares, a fim de evitar danos, pois são removidos tanto durante as refeições como na hora de fazer a higienização. Crédito: Flávia Machado/Divulgação
"Tratamentos com aparelhos fixos, especialmente, demandam uma série de cuidados com o próprio aparelho e com a alimentação para que não ocorram danos ao aparelho, e requerem visitas regulares ao ortodontista. Algumas vezes, essas consultas de monitoramento do tratamento e os cuidados com o aparelho fixo são negligenciadas pelos pacientes, o que pode, de fato, aumentar o tempo total de tratamento", observa.

TRATAMENTO

Considerando esse aspecto, pode-se dizer que o tratamento com o alinhador ortodôntico costuma ser num tempo menor. "Via de regra, tratamentos realizados com alinhadores ortodônticos podem ser mais rápidos. Porém, também demandam um bom diagnóstico e planejamento digital primoroso por parte do ortodontista. Cabe ao paciente fazer o uso adequado dos alinhadores e comparecer às consultas programadas, que têm intervalos maiores do que seriam com aparelhos fixos", aponta Flávia.
A ortodontista ressalta, no entanto, que o tempo de tratamento ortodôntico depende sempre da complexidade do caso, do diagnóstico e planejamento adequados e da cooperação do paciente. “Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas percebemos na prática clínica uma redução relevante no tempo de tratamento, especialmente para casos de apinhamentos simples e moderados.”
Além disso, os alinhadores ortodônticos não requerem restrições alimentares, a fim de evitar danos, pois são removidos tanto durante as refeições como na hora de fazer a higienização, alterando minimamente a rotina dos pacientes, que acabam aderindo melhor ao tratamento.
Flávia afirma que a técnica de tratamento com alinhadores tem avançado muito e, atualmente, pode corrigir a grande maioria das más oclusões dentárias. "Dentes tortos, dentes separados, mordidas abertas, mordidas profundas, preparo de espaços para implantes e próteses são exemplos de tratamentos que podem ser feitos com alinhadores", cita a dentista.

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