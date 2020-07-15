Três prefeituras do ES abrem concursos com salários de até R$ 5 mil

Prova de concurso público Crédito: Pixabay

Três prefeituras no Espírito Santo estão com concursos abertos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e os salários podem chegar a R$ 5 mil. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.

Prefeitura de Presidente Kennedy , que fica no Sul do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de dez vagas de níveis técnico e superior.

As chances são para profissionais temporários para os cargos de técnico em farmácia (1), técnico de laboratório (1), fisioterapeuta (7) e farmacêutico (1). A remuneração é de R$ 2.389,43 , com carga horária que varia de 24 a 40 horas semanais. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.

Também na área da Saúde, a Prefeitura de Santa Teresa , na região Serrana, está com inscrições abertas para o processo seletivo, destinado à contratação temporária de médico. O profissional vai atuar na Atenção Básica em Saúde (ESF), em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.074,86, acrescido de insalubridade à razão de R$ 1.014,97, bem como R$ 3.213,60 a título de gratificação. Os interessados podem se inscrever até 19 de julho.

Prefeitura de São Roque do Canaã, no Norte do Estado, está com três concursos públicos abertos. Todas as oportunidades são para cargos efetivos e o prazo vai até 19 de agosto. A oferta é de 16 vagas.

As oportunidades são para os cargos de auditor público interno (1), auxiliar em saúde bucal (3), auxiliar técnico de laboratório (1), fiscal do meio ambiente (1)operador de trator de pneus (1), técnico em processamento de dados (1), médico auditor saúde público (1), médico clínico geral (2), médico ginecologista (1), médico pediatra (2), agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias (3).

O salário varia de R$ 1.274,01 a R$ 4.648,08, referente a carga horária semanal de 20 a 44 horas.

Ainda em São Roque do Canaã, a prefeitura abriu seleção para preencher três vagas e formação de cadastro reserva dentre os cargos de . A carga horária é de 44 horas semanais, com salário mensal no valor de R$ 1.404,47.

SAIBA MAIS

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

Vagas: 10

Cargos:

Técnico em Farmácia (1)

Técnico de laboratório (1)

Fisioterapeuta (7)

Farmacêutico (1)

Remuneração: R$ 2.389,43

Carga horária: Varia de 24 a 40 horas semanais.

Inscrição: até 17 de julho de 2020, pelo até 17 de julho de 2020, pelo site da prefeitura

Etapas: Avaliação de títulos

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Vagas: Cadastro de reserva.

Cargo:

Médico para atuar na Atenção Básica em Saúde (ESF)

Remuneração: R$ 5.074,86, acrescido de insalubridade à razão de R$ 1.014,97, bem como R$ 3.213,60 a título de gratificação.

Carga horária: 40 horas semanais

Inscrições: Até 19 de julho de 2020, por meio do : Até 19 de julho de 2020, por meio do site da Prefeitura Municipal.

Etapa: Avaliação de títulos

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 13

Cargos:

Auditor Público Interno (1)

Auxiliar em Saúde Bucal (3)

Auxiliar Técnico de Laboratório (1)

Fiscal do Meio Ambiente (1)

Operador de Trator de Pneus (1)

Técnico em Processamento de Dados (1)

Médico Auditor Saúde Público (1)

Médico Clínico Geral (2)

Médico Ginecologista (1)

Médico Pediatra (2)

Agente comunitário de saúde (cadastro)



Agente de combate a endemias (3)



Remuneração: varia entre R$ 1.274,01 a R$ 4.648,08

Carga horária: varia de 20 a 44 horas.

Inscrição: até 19 de agosto de 2020, no : até 19 de agosto de 2020, no site da organizadora . A taxa é de R$ 50,00 ou R$ 60,00.