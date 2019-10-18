Sest Senat vai abrir mais de 80 cursos todos os meses em nova unidade

Unidade do Sest Senat, em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Divulgação Sest Senat

Os trabalhadores do setor de transportes que querem se qualificar terão mais de 80 opções de cursos todos os meses na Serra . As qualificações serão oferecidas pelo Sest Senat, entidade que oferece formação profissional e atendimentos de saúde gratuitos.

De acordo com a gerente da unidade da Serra, Fernanda Stanzani, os treinamentos são oferecidos gratuitamente para trabalhadores da área e para seus familiares. A comunidade também pode fazer os cursos, porém com mensalidades.

Nesta quinta-feira (17), será inaugurada uma nova unidade em Jardim Limoeiro, na Serra. O investimento foi superior a R$ 10 milhões, em uma área de 8 mil metros quadrados.

A gerente da unidade ressalta que haverá cursos de amarração de cargas, gestão de tempo, gestão de pneus e de cargas, assistente administrativo, entre outros.

Teremos um simulador de direção, que possibilitará mais de 18 cursos. Com ele, será possível simular desafios de barreira ou congestionamento, por exemplo. As chances são para trabalhadores do setor de transporte, motorista autônomo e seus familiares. Vamos mudar de um prédio alugado para uma nova unidade que vai possibilitar mais treinamentos, comenta a gerente.

A expectativa é que novas turmas sejam abertas na nova unidade partir de novembro. Só para se ter uma ideia, na antiga unidade, em agosto, foram treinadas mais de 7 mil pessoas, destaca a gerente.