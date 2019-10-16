Prefeitura da Serra abre vagas para curso de soldador

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra (Seter), vai abrir 16 vagas para quem quer aprender a ser soldador. A qualificação será realizada em parceria com a empresa Vitória Industrial. A oferta é de 16 vagas e os interessados podem se inscrever nesta quinta-feira, dia 17.
Para participar, é necessário ser morador da Serra, ter a partir de 18 anos completos e ensino fundamental completo.
De acordo com a prefeitura, o curso de Solda Mig e Eletrodo terá duas turmas, uma no turno matutino e a outra, no vespertino, com oito vagas em cada turma. As aulas, direcionadas para aquelas pessoas que não têm conhecimento ou experiência na área, começam na próxima segunda-feira (21) e serão realizadas na sede da empresa, no bairro Civit.
A secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira, informou que os alunos vão receber certificados após a conclusão do curso e que poderão ser aproveitados pela própria empresa, conforme a necessidade.
Os interessados podem se inscrever nesta quinta-feira (17), das 8 às 16 horas, no Sine da Serra, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Para se inscrever, é preciso apresentar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional.
As inscrições serão por ordem de chegada, desde que a pessoa cumpra os requisitos exigidos para o curso.
O curso terá 80 vagas e será realizado de 21 de outubro a 20 de novembro.