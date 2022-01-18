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Processo seletivo

Sedu contrata profissionais bolsistas para dar aulas em cursos técnicos

Selecionados vão atuar nas áreas de agronegócio, agropecuária, eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, química, saúde pública, segurança do trabalho e tecnologia.

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2022 às 12:37
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de contratação de profissionais para atuação em cursos técnicos da Educação Profissional, em regime de concessão de bolsas, na forma concomitante. Os candidatos vão dar aulas nas escolas participantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio do Programa Novos Caminhos. O edital foi publicado nesta terça-feira (18) no Diário Oficial do Estado. 
As oportunidades são nas áreas de agronegócio, agropecuária, eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, química, saúde pública, segurança do trabalho e tecnologia. O valor da bolsa, para carga horária de 25 horas semanais, varia de R$ 2.700 a R$ 4.975,43. Os profissionais que se ausentarem de suas atividades por período igual ou superior a cinco dias, considerando sua escala no horário escolar, serão desligados do programa.
De acordo com o edital, por conta da Covid fica vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco da doença e que ainda não foram imunizados com duas doses ou dose única das vacinas disponíveis no Brasil contra o coronavírus.
Sedu
Sedu contrata profissional bolsista para dar aula nos cursos do Pronatec Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 24 de janeiro de 2022, pelo site www.selecao.es.gov.br. Será permitida até duas inscrições diferentes, podendo optar por uma disciplina e um município em cada inscrição.
A seleção contará com três etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos e formalização do termo de compromisso. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
O professor bolsista terá as seguintes atribuições:
  • Planejar e ministrar as aulas com base no Plano de Curso aprovado Pelo Conselho Estadual de Educação/ES;
  • Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem; 
  • Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes e prover atividades de reforço e/ou de aprofundamento da aprendizagem;
  • Integrar-se à escola e à equipe de professores;
  • Outras atribuições que vierem a ser editadas pela SEDU.
  • Outras atividades estabelecidas na Lei Federal nº 9.394/1996, no ANEXO III da Lei Estadual nº 5.580/1998 e no Regimento Escolar. 

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