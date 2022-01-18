Sedu contrata profissionais bolsistas para dar aulas em cursos técnicos

As oportunidades são nas áreas de agronegócio, agropecuária, eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, química, saúde pública, segurança do trabalho e tecnologia. O valor da bolsa, para carga horária de 25 horas semanais, varia de R$ 2.700 a R$ 4.975,43. Os profissionais que se ausentarem de suas atividades por período igual ou superior a cinco dias, considerando sua escala no horário escolar, serão desligados do programa.