Rio Bananal abre processo seletivo com salários até R$ 9,4 mil

Os candidatos podem se inscrever no Centro de Desenvolvimento Rural, localizado na Avenida 14 de Setembro em Rio Bananal, no período de 20 a 22 de novembro de 2019 e dia 26 a 27 de novembro de 2019, no horário das 8 às 17 horas. O processo seletivo terá duas etapas para os candidatos aos cargos de motorista e operador de máquinas. Já para os demais cargos, o processo terá uma única etapa classificatória.