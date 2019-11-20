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Temporários

Rio Bananal abre processo seletivo com salários até R$ 9,4 mil

As vagas atendem profissionais do nível médio ao superior e são para preencher o cadastro reserva de temporários para o anos letivo de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 19:00

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 19:00

*Viviane Maciel

Prefeitura de Rio Bananal abre vagas para cadastro reserva de temporários Crédito: Divulgação Prefeitura de Rio Bananal
A Prefeitura Municipal de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (20) as inscrições para o processo seletivo de formação de cadastro de reserva para contratação temporária para o ano de 2020. As chances são para profissionais de nível médio, técnico e superior, e os salários podem chegar a R$ 9.413,00.
Serão preenchidas vagas nos cargos de Vigia Noturno, Servente, Atendente, Trabalhador Braçal, Coveiro, Gari, Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas, Borracheiro, Eletricista, Técnico em Segurança do Trabalho, Auxiliar Consultório Odontológico, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Bioquímico, Enfermeiro, Médico Plantonista, Assistente Social, Cuidador Social, Educador Social, Monitor de Educação Infantil, Monitor de Transporte Escolar, Médico e Enfermeiro .

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Os candidatos podem se inscrever no Centro de Desenvolvimento Rural, localizado na Avenida 14 de Setembro em Rio Bananal, no período de 20 a 22 de novembro de 2019 e dia 26 a 27 de novembro de 2019, no horário das 8 às 17 horas. O processo seletivo terá duas etapas para os candidatos aos cargos de motorista e operador de máquinas. Já para os demais cargos, o processo terá uma única etapa classificatória.
O resultado parcial da seleção deve ser divulgado em até 10 dias úteis após o fim das inscrições, no site da prefeitura. Os selecionados devem ficar atentos ao prazo de convocação para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA

  • Vigia Noturno: Ensino fundamental incompleto
  • Servente: 1ª fase completa do ensino fundamental
  • Atendente: Ensino fundamental completo
  • Trabalhador Braçal: Alfabetizado
  • Coveiro: 1ª fase completa do ensino fundamental
  • Gari: Alfabetizado
  • Auxiliar Administrativo: Ensino médio completo
  • Motorista: Ensino fundamental completo e carteira de habilitação de motorista (categoria D)
  • Operador de Máquinas: Ensino fundamental completo e carteira de habilitação de motorista (categoria D)
  • Borracheiro: 1ª fase completa do ensino fundamental
  • Eletricista: 1ª fase completa do ensino fundamental
  • Técnico em Segurança do Trabalho: Ensino médio completo e técnico em segurança do trabalho
  • Auxiliar Consultório Odontológico: Ensino fundamental completo e curso específico para a área
  • Técnico em Enfermagem: Ensino médio completo e técnico em Enfermagem
  • Técnico em Radiologia: Ensino médio completo e técnico em Radiologia
  • Bioquímico: 3º grau (Ensino superior em Farmácia ou Bioquímica)
  • Enfermeiro: 3º grau (Ensino superior em Enfermagem)
  • Médico Plantonista: 3º grau (Ensino superior em Medicina)
  • Assistente Social: 3º grau (Ensino superior em Serviço Social)
  • Cuidador Social: Ensino médio completo
  • Educador Social: 3º grau (Ensino superior em Pedagogia, Psicologia da Educação ou Serviço Social)
  • Monitor de Educação Infantil: Ensino médio completo
  • Monitor de Transporte Escolar: Ensino fundamental completo
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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