Presidente Kennedy abre oportunidades em três processos seletivos

Chances para guarda-vidas abertas em Presidente Kennedy. Crédito: PMV/Divulgação

A Prefeitura de Presidente Kennedy, através das Secretarias de Educação e Segurança Pública, anuncia esta semana a abertura de três novos processos seletivos . As oportunidades são para profissionais de nível técnico e superior.

As seleções serão para as funções de guarda-vidas, educadores e diversos outros cargos em regime de contratação temporária e cadastro de reservas, de acordo com as necessidades do município. Os interessados em se candidatar a qualquer uma das chances devem ficar atentos com os prazos de inscrições. Confira como se inscrever:

VAGAS PARA GUARDA-VIDAS

O processo seletivo para guarda-vidas no município foi reaberto. A Secretaria Municipal de Segurança Pública anunciou que as oportunidades são para o preenchimento de 13 vagas restantes da seleção de 2019, onde foram contratados 27 profissionais.

As inscrições serão realizadas até 10 de janeiro de 2020. Os interessados devem comparecer, com toda a documentação exigida, à Rua Átila Vivacqua Vieira, nº 79, 2º piso, na sala da comissão de processos seletivos do prédio administrativo da Prefeitura, no centro do município.

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Para de candidatar é necessário ter Ensino Fundamental completo e curso de Guarda Vidas ministrado pelo CBMES ou reciclagem atualizado (CFGV). Os aprovados serão contratados em caráter temporário e cadastro de reservas, com duração de contrato de quatro meses.

VAGAS PARA EDUCADORES

Na área da Educação, a Secretaria Municipal divulgou o período para inscrições de dois processos de seletivo para cargos de educadores e para as funções de oficial administrativo, assistente social, pedagogo, contador, técnico em contabilidade, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, monitor de informática, e monitor de transporte escolar.

As oportunidades são para profissionais do nível fundamental ao superior. Os interessados em qualquer uma das chances poderão realizar as inscrições entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2020, no horário de 8h às 12h30.

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Os candidatos devem comparecer ao Auditório da Secretaria III, localizado na Rua Átila Vivacqua nº 265, no Centro, com a documentação necessária e o formulário de inscrição preenchido.

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