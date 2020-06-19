Prefeitura de Vitória divulga lista de aprovados em concurso da Saúde

A Prefeitura de Vitória divulgou, nesta sexta-feira (19), a lista dos aprovados no concurso da Saúde. Os nomes dos classificados e as pontuações estão publicados no Diário Oficial (Confira o resultado aqui)
O processo seletivo ofereceu, ao todo, 151 vagas para níveis fundamental, médio e superior, para cargos como técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, cirurgião dentista, médico e nutricionista. Os salários podem chegar a R$ 8.143.
Em vídeo nas redes sociais publicado na quinta-feira (18), o prefeito da Capital, Luciano Rezende, disse que o processo seletivo teve cerca de 24.700 inscritos e que na próxima semana deve ser publicado também o resultado do concurso na área da Educação, quando aproximadamente 21 mil pessoas participaram. O prefeito destacou a importância das contratações neste momento, para uma melhor prestação de serviços e também pela geração de emprego, em meio à pandemia do coronavírus.