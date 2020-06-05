Cinco prefeituras do ES abrem concursos com salários de até R$ 10 mil

Concursos abertos: oportunidades são oferecidas no interior do ES Crédito: Divulgação

Cinco prefeituras do Espírito Santo estão com concursos abertos para contratar profissionais efetivos e temporários. Ao todo, são mais de 120 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

A remuneração pode chegar a R$ 10 mil para vaga oferecida na Prefeitura de Sooretama. A seleção tem como objetivo contratar profissionais para atuar na área da saúde. Haverá formação de cadastro de reserva para cargos de médico, enfermeiro e técnico em enfermagem. O prazo segue até 12 de junho.

Até esta sexta-feira (5), a Prefeitura de Marechal Floriano inscreve interessados em trabalhar com contrato temporário. A oferta é de quatro chances para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados terão remuneração de até R$ 3,2 mil.

O município de Aracruz lançou edital para contratar 99 servidores temporários. Os selecionados vão assinar contrato temporário. O salário pode chegar a R$ 2.037,11. Os interessados poderão se inscrever nos dias 8 e 9 de junho de 2020.

Já a Prefeitura de São Roque do Canaã está com três concursos abertos para a contratação de funcionários efetivos. As chances são para quem tem os níveis médio, técnico e superior e o salário é de até R$ 4.648. Duas seleções recebem inscrições até o dia 16 de junho e a terceira até 25 de junho.

Em Ibiraçu, a seleção vai preencher duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados poderão se inscrever nos dias 9 e 10 de junho.

CONFIRA AS SELEÇÕES

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

Vagas: 4 oportunidades temporárias

Cargos:

Auxiliar em Saúde Bucal ESF (cadastro de reserva)

Técnico em Laboratório (cadastro de reserva)

Técnico em Enfermagem (cadastro de reserva)

Técnico Enfermagem ESF (1)

Enfermeiro ESF (2)

Enfermeiro e Odontólogo (1)

Remuneração: varia de R$ 724,00 a R$ 3.200

Inscrições: somente no dia 5 de junho de 2020, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na rua Belarmino Pinto, s/n, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h

PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas: 99 oportunidades temporárias

Cargos:

Cuidador Social (12)

Auxiliar de Serviços Gerais (15)

Motorista (10)

Agente Administrativo (10)

Agente Cadastrador (12)

Agente de Triagem (1)

Educador Social (11)

Arte Educador (2)

Assistente Social (17)

Pedagogo (1)

Psicólogo (8)

Remuneração: varia de R$ 998,00 a R$ 2.037,11

Inscrições: Os interessados podem se inscrever das 12h do dia 8 de junho de 2020 até as 23h de 9 de junho de 2020, no site Os interessados podem se inscrever das 12h do dia 8 de junho de 2020 até as 23h de 9 de junho de 2020, no site www.pma.es.gov.br

PREFEITURA DE IBIRAÇU

Vagas: 2 oportunidades temporárias

Cargos:

Operador de Máquinas Pesadas - Agricultura (1)

Operador de Máquinas Pesadas - Obras (1)

Fiscal de Obras e Posturas - Obras (cadastro de reserva)

Remuneração: varia de R$ 1.477,63 a R$ 1.581,07

Inscrições: dias 9 e 10 de junho de 2020, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na avenida Conde D'Eu, Centro, das 8h às 11h

PREFEITURA DE SOORETAMA

Vagas: formação de cadastro de reserva

Cargos: Médico ESF - Estratégia Saúde da Família

Enfermeiro de ESF

Técnico em Enfermagem

Remuneração: varia de R$ 1.260,00 a R$ 10.290,00, mais adicional de insalubridade e auxílio-alimentação.

Inscrição: até 12 de junho de 2020. A ficha de inscrição e os documentos exigidos precisam ser enviados para o e-mail até 12 de junho de 2020. A ficha de inscrição e os documentos exigidos precisam ser enviados para o e-mail [email protected] . O edital pode ser conferido no site da prefeitura.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 3 oportunidades efetivas

Cargos:

Agente Comunitário de Saúde (cadastro de reserva)

Agente de Combate a Endemias (3)

Remuneração: R$ 1.404,47

Inscrição: até 16 de junho de 2020, no site até 16 de junho de 2020, no site www.idcap.org.br

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 13 oportunidades efetivas

Cargos:

Auxiliar em Saúde Bucal (3)

Auxiliar Técnico de Laboratório (1)

Fiscal do Meio Ambiente (1)

Operador de Trator de Pneus (1)

Técnico em Processamento de Dados (1)

Médico Auditor Saúde Público (1)

Médico Clínico Geral (2)

Médico Ginecologista (1)

Médico Pediatra (2)

Remuneração: varia de R$ 1.132 a R$ 3.019

Inscrições: até 16 de junho de 2020, no site até 16 de junho de 2020, no site www.idcap.org.br

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 1 oportunidade efetiva

Cargo:

Auditor público interno

Remuneração: R$ 4.648,08