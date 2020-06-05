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Efetivos e temporários

Cinco prefeituras do ES abrem concursos com salários de até R$ 10 mil

Aracruz, São Roque do Canaã, Sooretama, Marechal Floriano e Ibiraçu vão contratar mais de 120 profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 13:29
Inscrições abertas para 82 vagas de bolsas parciais de estudos de ensino superior em Viana.
Concursos abertos: oportunidades são oferecidas no interior do ES Crédito: Divulgação
Cinco prefeituras do Espírito Santo estão com concursos abertos para contratar profissionais efetivos e temporários. Ao todo, são mais de 120 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração pode chegar a R$ 10 mil para vaga oferecida na Prefeitura de Sooretama. A seleção tem como objetivo contratar profissionais para atuar na área da saúde. Haverá formação de cadastro de reserva para cargos de médico, enfermeiro e técnico em enfermagem. O prazo segue até 12 de junho.
Até esta sexta-feira (5), a Prefeitura de Marechal Floriano inscreve interessados em trabalhar com contrato temporário. A oferta é de quatro chances para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados terão remuneração de até R$ 3,2 mil.
O município de Aracruz lançou edital para contratar 99 servidores temporários. Os selecionados vão assinar contrato temporário. O salário pode chegar a R$ 2.037,11. Os interessados poderão se inscrever nos dias 8 e 9 de junho de 2020.

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Já a Prefeitura de São Roque do Canaã está com três concursos abertos para a contratação de funcionários efetivos. As chances são para quem tem os níveis médio, técnico e superior e o salário é de até R$ 4.648. Duas seleções recebem inscrições até o dia 16 de junho e a terceira até 25 de junho.
Em Ibiraçu, a seleção vai preencher duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados poderão se inscrever nos dias 9 e 10 de junho.

CONFIRA AS SELEÇÕES

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

Vagas: 4 oportunidades temporárias
Cargos: 
  • Auxiliar em Saúde Bucal ESF (cadastro de reserva)
  • Técnico em Laboratório (cadastro de reserva)
  • Técnico em Enfermagem (cadastro de reserva)
  • Técnico Enfermagem ESF (1)
  • Enfermeiro ESF (2)
  • Enfermeiro e Odontólogo (1)
Remuneração: varia de R$ 724,00 a R$ 3.200
Inscrições: somente no dia 5 de junho de 2020, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na rua Belarmino Pinto, s/n, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h

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PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas: 99 oportunidades temporárias
Cargos: 
  • Cuidador Social (12)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (15)
  • Motorista (10)
  • Agente Administrativo (10)
  • Agente Cadastrador (12)
  • Agente de Triagem (1)
  • Educador Social (11)
  • Arte Educador (2)
  • Assistente Social (17)
  • Pedagogo (1) 
  • Psicólogo (8)
Remuneração: varia de R$ 998,00 a R$ 2.037,11
Inscrições: Os interessados podem se inscrever das 12h do dia 8 de junho de 2020 até as 23h de 9 de junho de 2020, no site www.pma.es.gov.br

PREFEITURA DE IBIRAÇU

Vagas: 2 oportunidades temporárias
Cargos: 
  • Operador de Máquinas Pesadas - Agricultura (1)
  • Operador de Máquinas Pesadas - Obras (1)
  • Fiscal de Obras e Posturas - Obras (cadastro de reserva)
Remuneração: varia de R$ 1.477,63 a R$ 1.581,07
Inscrições: dias 9 e 10 de junho de 2020, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na avenida Conde D'Eu, Centro, das 8h às 11h

PREFEITURA DE SOORETAMA

Vagas: formação de cadastro de reserva
Cargos: 
  • Médico ESF - Estratégia Saúde da Família
  • Enfermeiro de ESF 
  • Técnico em  Enfermagem
Remuneração: varia de R$ 1.260,00 a R$ 10.290,00, mais adicional de insalubridade e auxílio-alimentação.
Inscrição: até 12 de junho de 2020. A ficha de inscrição e os documentos exigidos precisam ser enviados para o e-mail [email protected]. O edital pode ser conferido no site da prefeitura.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 3 oportunidades efetivas
Cargos:
  • Agente Comunitário de Saúde (cadastro de reserva)
  • Agente de Combate a Endemias (3)
Remuneração: R$ 1.404,47
Inscrição: até 16 de junho de 2020, no site www.idcap.org.br

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 13 oportunidades efetivas
Cargos: 
  • Auxiliar em Saúde Bucal (3)
  • Auxiliar Técnico de Laboratório (1)
  • Fiscal do Meio Ambiente (1)
  • Operador de Trator de Pneus (1)
  • Técnico em Processamento de Dados (1)
  • Médico Auditor Saúde Público (1)
  • Médico Clínico Geral (2)
  • Médico Ginecologista (1)
  • Médico Pediatra (2)
Remuneração: varia de R$ 1.132 a R$ 3.019
Inscrições: até 16 de junho de 2020, no site www.idcap.org.br

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Vagas: 1 oportunidade efetiva
Cargo: 
  • Auditor público interno
Remuneração: R$ 4.648,08
Inscrições: Até 25 de junho, no site www.idcap.org.br

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