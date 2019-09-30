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Saúde

Prefeitura de Vitória abre inscrição de concurso com 151 vagas

Oportunidades estão distribuídas por dois editais; salários chegam a R$ 8,1 mil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 set 2019 às 12:57

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 12:57

Prefeitura de Vitória contrata profissionais da Saúde Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória começam nesta segunda-feira (30). Ao todo, são 151 vagas, distribuídas por dois editais. A remuneração pode chegar a R$ 8.143.
No primeiro documento, são 142 chances distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.
São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.
Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.
Para se inscrever, o candidato precisa ter o ensino fundamental e morar na área da comunidade em que atuar (apenas para o cargo de agente comunitário de saúde.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45.
A seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 1° de dezembro de 2019. Os candidatos aos cargos de nível superior haverá ainda avaliação de títulos.

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