Prefeitura de Vitória abre inscrição de concurso com 151 vagas

Prefeitura de Vitória contrata profissionais da Saúde Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória começam nesta segunda-feira (30). Ao todo, são 151 vagas, distribuídas por dois editais. A remuneração pode chegar a R$ 8.143.

No primeiro documento, são 142 chances distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.

São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.

Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Para se inscrever, o candidato precisa ter o ensino fundamental e morar na área da comunidade em que atuar (apenas para o cargo de agente comunitário de saúde.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45.