Agente comunitário de saúde de Vitória Crédito: André Sobral/PMV

Prefeitura de Vitória vai abrir concurso público para contratar agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A oferta é de nove vagas, sendo seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Para se inscrever, o candidato precisa ter o ensino fundamental e morar na área da comunidade em que atuar (apenas para o cargo de agente comunitário de saúde.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória abre concurso para agente de saúde

As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 30 de setembro de 2019 às 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 45.

O candidato que não tiver acesso à internet poderá se inscrever no posto de inscrição, que fica no CET Faesa, Avenida Vitória, 2084, Monte Belo, Vitória. O atendimento será feito 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O concurso contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019, e avaliação de títulos.

CONFIRA AS VAGAS

Agente Comunitário de Saúde

As chances são para os seguintes bairros:

I – Continental: Boa Vista, Goiabeiras, Mata da Praia, Morada de Camburi, Bairro República, Antônio Honório, Jabour, Solon Borges, Segurança do Lar, Aeroporto, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Parque Industrial.

Vaga: 1

II – Maruípe: Andorinhas, Bonfim, Consolação, Bairro da Penha, Bairro de Lourdes, Gurigica, Horto, Itararé, Joana D’arc, Maruípe, Santa Cecília, Santa Martha, Santos Dumont, São Benedito, São Cristóvão, Tabuazeiro.

Vaga: 1

III – Centro: Centro, Bairro do Cabral, Bairro do Moscoso, Bairro do Quadro, Fonte Grande, Ilha do Príncipe, Parque Moscoso, Piedade, Santa Clara, Santa Tereza, Vila Rubim.

Vaga: 1

IV – Santo Antônio: Ariovaldo Favalessa, Bela Vista, Caratoira, Estrelinha, Grande Vitória, Inhanguetá, Mário Cypreste, Universitário, Santo Antônio.

Vaga: 1

V - São Pedro: Conquista, Comdusa, Ilha das Caieiras, Nova Palestina, Redenção, Resistência, Santo André, Santos Reis, São José, São Pedro.

Vaga: 1

VI – Forte São João: Barro Vermelho, Bento Ferreira, Cruzamento, Enseada do Suá, Fradinhos, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Jesus de Nazareth, Jucutuquara, Monte Belo, Nazareth, Praia do Canto, Praia do Suá, Romão, Santa Helena, Santa Lúcia e Santa Luiza.

Agente de Combate às Endemias

Vagas: 3