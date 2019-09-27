Prefeitura de Vitória abre concurso com 142 vagas na área da Saúde

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 142 vagas para cargos da área da Saúde. As regras do certame formam publicadas nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial do município. As oportunidade são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.
São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 30 de setembro de 2019 até as 23h59 do dia 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45 para todos os cargos.
A seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 1° de dezembro de 2019. Os candidatos aos cargos de nível superior haverá ainda avaliação de títulos.
OS CARGOS
Nível fundamental
Auxiliar de consultório dentário / 40H
Remuneração: R$ 1.354,10
Vagas: 4
Auxiliar laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.354,10
Vagas: 1
Auxiliar de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.354,10
Vaga: 1
Auxiliar veterinária /40h
Remuneração: R$ 1.354,10
Vagas: 3
Nível médio e técnico
Assistente de farmácia/40h
Remuneração: R$ 1.924,08
Vagas: 3
Técnico de enfermagem/30h
Remuneração: R$ 1.443,06
Vagas: 2
Técnico de enfermagem / 40h
Remuneração: R$ 1.924,08
Vaga: 1
Técnico de laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.924,08
Vagas: 1
Técnico de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.924,08
Vaga: 1
Técnico em higiene dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.924,08
Vaga: 1
Nível superior
Assistente social / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 2
Biólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 2
Cirurgião dentista / 40h
Remuneração: R$ 8.143,00
Vaga: 1
Cirurgião dentista / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vagas: 3
Cirurgião dentista bucomaxilofacial / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Cirurgião Dentista Implantodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Cirurgião dentista ortodontista / 20 h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Cirurgião dentista periodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Cirurgião dentista implantodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Cirurgião Dentista PNE 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Enfermeiro / 30h
Remuneração: R$ 3.640,41
Vaga: 1
Enfermeiro / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 4
Farmacêutico - farmácia / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 3
Fisioterapeuta / 30h
Remuneração: R$ 3.640,41
Vagas: 3
Médico / 40h
Remuneração: R$ 8.143,00
Vagas: 6
Médico Clínico Geral / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vagas: 29
Médico / 20h
Especialidades: angiologista, neurologista, pediatra, ginecologia, dermatologista, psiquiatra, geriatra, infectologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, proctologista, endocrinologista, reumatologista, urologista, cirurgião e pequenas cirurgias.
Remuneração:R$ 4.071,50
Vagas: 54
Médico veterinário / 20h
Remuneração: R$ 4.071,50
Vaga: 1
Nutricionista / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 4
Psicólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vagas: 2
Técnico esportivo /30h
Remuneração: R$ 3.640,41
Vagas: 1
Técnico esportivo / 40h
Remuneração: R$ 4.853,88
Vaga: 1
Terapeuta ocupacional / 30h
Remuneração: R$ 3.640,41
Vaga: 1