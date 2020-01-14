Prefeitura de Cariacica divulga locais de provas do concurso

A Prefeitura de Cariacica divulgou nesta terça-feira (14) os locais onde serão aplicadas as provas objetivas para os candidatos inscritos no concurso público. A seleção oferece 175 vagas, distribuídas por vários níveis de escolaridade.
Os exames serão aplicados no dia 19 de janeiro de 2020. Na parte da manhã, os testes serão realizados para os cargos de assistente de CMEI, cuidador escolar, tradutor de intérprete de Libras e fiscal de tributos municipais - fiscalização tributária. Os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 8 horas.
No período da tarde, será a vez dos candidatos inscritos para as funções de contador, MaPB - Ensino Religioso, MaPB - Língua Inglesa e MaPEE - professor de educação especial. Os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h30.
De acordo com o edital de convocação, não serão tolerados atrasos. Os exames vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões. Os locais de aplicação das provas devem ser conferidos no cartão de inscrição, disponível no site www.institutoaocp.org.br. Os candidatos terão cinco horas para resolver as questões.
Para os inscritos nos cargos de nível superior e fiscal de tributos, que se interessarem em fazer a prova de títulos, devem preencher o cadastro no site até o dia 18 de janeiro de 2020. O comprovante e a documentação devem ser entregues no dia 19 de janeiro de 2020.
O concurso público da Prefeitura de Cariacica atraiu 6.964 mil candidatos que disputam as 175 oportunidades oferecidas. São aproximadamente 40 inscritos por vaga. As provas do certame serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020.