Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Cariacica divulga locais de provas do concurso
Mais de 6 mil inscritos

Prefeitura de Cariacica divulga locais de provas do concurso

Candidatos farão exames pela manhã e a tarde; locais devem ser conferidos no cartão de confirmação de inscrição

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Concurso da Prefeitura de Cariacica oferece 175 vagas  Crédito: Prefeitura de Cariacica/ Divulgação
Prefeitura de Cariacica divulgou nesta terça-feira (14) os locais onde serão aplicadas as provas objetivas para os candidatos inscritos no concurso público. A seleção oferece 175 vagas, distribuídas por vários níveis de escolaridade.
Os exames serão aplicados no dia 19 de janeiro de 2020. Na parte da manhã, os testes serão realizados para os cargos de assistente de CMEI, cuidador escolar, tradutor de intérprete de Libras e fiscal de tributos municipais - fiscalização tributária. Os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 8 horas.

No período da tarde, será a vez dos candidatos inscritos para as funções de contador, MaPB - Ensino Religioso, MaPB - Língua Inglesa e MaPEE - professor de educação especial. Os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h30.
De acordo com o edital de convocação, não serão tolerados atrasos. Os exames vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões. Os locais de aplicação das provas devem ser conferidos no cartão de inscrição, disponível no site www.institutoaocp.org.br. Os candidatos terão cinco horas para resolver as questões.

Para os inscritos nos cargos de nível superior e fiscal de tributos, que se interessarem em fazer a prova de títulos, devem preencher o cadastro no site até o dia 18 de janeiro de 2020. O comprovante e a documentação devem ser entregues no dia 19 de janeiro de 2020.
O concurso público da Prefeitura de Cariacica atraiu 6.964 mil candidatos que disputam as 175 oportunidades oferecidas. São aproximadamente 40 inscritos por vaga. As provas do certame serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados