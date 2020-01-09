Concurso de Cariacica tem 40 candidatos por vaga

O concurso público da Prefeitura de Cariacica atraiu 6.964 candidatos que disputam as 175 oportunidades oferecidas. São aproximadamente 40 inscritos por vaga. As provas do certame serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020.
De acordo com a prefeitura, o cargo mais bem procurado é o de MaPEE professor Educação Especial, com 2.881 registros, seguidos por fiscal de Tributos Municipais I Fiscalização Tributária, com 1.296 participações.
Já a função de cuidador escolar terá a participação de 1.170 pessoas e a de assistente de CMEI I de 1.164 candidatos.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Os locais e horários dos exames serão divulgados no dia 14 de janeiro de 2020.
O certame oferece 175 oportunidades, sendo 52 para nível médio e 123 para nível superior, com vencimentos entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93.
- O total de inscritos: 6.964.
- MaPEE Professor Educação Especial - 2881 inscritos
- Fiscal de Tributos Municipais I Fiscalização Tributária - 1296 inscritos
- Cuidador Escolar I - 1170 inscritos
- Assistente de CMEI I - 1164 inscritos
- MaPB Ensino Religioso - 228 inscritos
- MaPB Língua Inglesa (2) - 116 inscritos
- Contador I - 91 inscritos.
- Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I LIBRAS - 18 inscritos