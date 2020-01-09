Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
175 chances

Concurso de Cariacica tem 40 candidatos por vaga

Provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020; ao todo, seleção terá a participação de quase 7 mil candidatos

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 17:08
Prefeitura de Cariacica divulgou total de candidatos inscritos em concurso Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
concurso público da Prefeitura de Cariacica atraiu 6.964 candidatos que disputam as 175 oportunidades oferecidas. São aproximadamente 40 inscritos por vaga.  As provas do certame serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. 
De acordo com a prefeitura, o cargo mais bem procurado é o de MaPEE  professor Educação Especial, com 2.881 registros, seguidos por fiscal de Tributos Municipais I  Fiscalização Tributária, com 1.296 participações. 

Veja Também

Prefeitura de Fundão abre concurso com 108 vagas

ES Gás vai fazer concurso para preencher 50 vagas

Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Linhares

Já a função de cuidador escolar terá a participação de 1.170 pessoas e a de assistente de CMEI I de  1.164 candidatos. 
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Os locais e horários dos exames serão divulgados no dia 14 de janeiro de 2020.
O certame oferece 175 oportunidades, sendo 52 para nível médio e 123 para nível superior, com vencimentos entre R$ 1.102,06 e R$ 2.115,93.
  • O total de inscritos: 6.964. 
  • MaPEE  Professor Educação Especial - 2881 inscritos 
  • Fiscal de Tributos Municipais I  Fiscalização Tributária - 1296 inscritos 
  • Cuidador Escolar I - 1170 inscritos
  • Assistente de CMEI I - 1164 inscritos
  • MaPB  Ensino Religioso - 228 inscritos
  • MaPB  Língua Inglesa (2) - 116 inscritos 
  • Contador I - 91 inscritos. 
  • Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I  LIBRAS - 18 inscritos 
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados