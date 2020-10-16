Prefeitura de Cariacica abre seleção com salário de até R$ 2,5 mil

Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 64 profissionais temporários de nível superior. A remuneração do cargos é de R$ 2.576,04, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.

Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 30 vagas para médicos. As oportunidades são para clínico geral (13), pediatra (10), ginecologista (5), psiquiatra (1) e preceptoria em medicina de família e comunidade (1). A remuneração dos cargos é de R$ 2.576,04 para carga horária de 20 horas semanais.

Há ainda 20 vagas para área de enfermagem, 7 em farmácia e 7 em farmácia bioquímica. Para esses profissionais, o salário é de R$ 2.115,93 para carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br , da oh do dia 19 até as 16 horas do dia 26 de outubro de 2020.

De acordo com o edital, a seleção contará com três etapas. A primeira será a inscrição e classificação, enquanto que a segunda será de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional, e a terceira de formalização do contrato.