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Nível superior

Prefeitura de Cariacica abre seleção com salário de até R$ 2,5 mil

Candidatos podem se inscrever para cargos de médico, farmacêutico, enfermeiro e farmacêutico-bioquímico; inscrições podem ser feitas de 19 a 26 de outubro

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 17:06
Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 64 profissionais temporários de nível superior. A remuneração do cargos é de R$ 2.576,04, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.
Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 30 vagas para médicos. As oportunidades são para clínico geral (13), pediatra (10), ginecologista (5), psiquiatra (1) e preceptoria em medicina de família e comunidade (1). A remuneração dos cargos é de R$ 2.576,04 para carga horária de 20 horas semanais.
Há ainda 20 vagas para área de enfermagem, 7 em farmácia e 7 em farmácia bioquímica. Para esses profissionais, o salário é de R$ 2.115,93 para carga horária de 30 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br, da oh do dia 19 até as 16 horas do dia 26 de outubro de 2020.
De acordo com o edital, a seleção contará com três etapas. A primeira será a inscrição e classificação, enquanto que a segunda será de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional, e a terceira de formalização do contrato.
O processo seletivo terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

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