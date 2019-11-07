Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de médicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro de 2019, no site da prefeitura.

Ao todo, são dois editais. No primeiro, entre os cargos de plantonistas há clínico geral, clínico geral para atuar na pediatria, ginecologista/obstetra e pediatra. A remuneração é de R$ 5.765,91 acrescida da extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300. São 20 horas semanais mais 04 horas de extensão por semana.

Entre os diaristas serão contratados: clínico geral, clínico geral para atuar na pediatria, clínico geral para atuar na saúde mental, clínico geral para atuar na ginecologia, médico do Programa de Saúde da Família (PSF), pediatra, ginecologista, obstetra, e psiquiatra.

Para os diaristas, são três jornadas de trabalhos diferentes. Para 20 horas, a remuneração é de R$ 3.376,46. Para a jornada de 30 horas, remuneração de R$ 6.562,92. No caso de 40 horas, R$ 9.749,38. Todos têm direito a auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300.