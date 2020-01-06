Oportunidades de trabalho no Hospital Infantil de Guarapari

ATUALIZAÇÃO: O processo seletivo foi suspenso pelo Hospital Infantil de Guarapari no dia 7 de janeiro de 2020.
Os interessados devem enviar currículo até o dia 10 de janeiro para o e-mail [email protected], sem esquecer de informar o nome e a vaga para qual deseja se candidatar.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar de farmácia
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de nutrição e dietética
- Cozinheiro
- Recepcionista
- Agente de portaria e recepção
- Motorista
- Técnico em laboratório
- Técnico de enfermagem
- Enfermeiro
- Biomédico
- Fisioterapeuta
- Técnico de Raio x
- Secretária
- Auxiliar administrativo
- Técnico em manutenção