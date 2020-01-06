Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Oportunidades de trabalho no Hospital Infantil de Guarapari

ATUALIZAÇÃO: O processo seletivo foi suspenso pelo Hospital Infantil de Guarapari no dia 7 de janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:27

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:27

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari Crédito: Divulgação/ HIFA
ATUALIZAÇÃO: O processo seletivo foi suspenso pelo Hospital Infantil de Guarapari no dia 7 de janeiro de 2020.
O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), que fica em Guarapari, está com oportunidades de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. O processo seletivo visa preencher cadastro de reserva para 16 cargos.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Os interessados devem enviar currículo até o dia 10 de janeiro para o e-mail  [email protected], sem esquecer de informar o nome e a vaga para qual deseja se candidatar.

CONFIRA OS CARGOS

  • Auxiliar de farmácia
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de nutrição e dietética
  • Cozinheiro
  • Recepcionista
  • Agente de portaria e recepção
  • Motorista
  • Técnico em laboratório
  • Técnico de enfermagem
  • Enfermeiro
  • Biomédico
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de Raio x
  • Secretária
  • Auxiliar administrativo
  • Técnico em manutenção

Veja Também

Marinha abre quatro concursos com salários de até R$ 8,6 mil

De motorista a gerente de hotel: 400 vagas de emprego abertas no ES

> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados